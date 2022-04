por Redação

De acordo a coordenadora do curso de Jornalismo da UnirG, Ma. Gabriela Melo, a ação é uma forma de celebrar a profissão de jornalista, a importância do processo de formação e promover possibilidades por meio do conhecimento. “O objetivo é comemorar o Dia do jornalista, 07 de abril, e propor discussões sobre as tendências da área, bem como as aplicações para a nossa região”, destacou.

Melo mencionou ainda, que “a programação ofertada tem a intenção de abranger as tendências para o mundo do jornalista, considerando as discussões sobre Jornalismo de Dados e as ações práticas para o desenvolvimento na profissão. Teremos discussões sobre empreendedorismo, produção de portfólio profissional e Jornalismo de Dados”, frisou a professora.

Para Gabriela Melo, com as mudanças na sociedade e no mundo da comunicação, a formação em Jornalismo se mostra ainda mais essencial. “Considerando a necessidade de conhecimento na área, para utilizar as devidas técnicas e promover discussões essenciais para o livre exercício da liberdade de imprensa e da democracia”.

Programação:

05/04 – 20h – Abertura do evento com a participação de autoridades acadêmicas. Logo em seguida, será ministrada a palestra, Aprendendo a precificar serviços no Jornalismo, com a presidente do Sindicato dos Jornalistas do Tocantins, Ma. Alessandra Bacelar e mediação da professora de Jornalismo da UnirG, Dra. Carol dos Anjos, pelo Youtube UnirG Oficial .

06/04 – 20h – será o Workshop – Portfólio profissional para jornalistas, pela jornalista Ma. Marina Bitar e mediação da professora de Jornalismo da UnirG, Ma. Alessandra Duarte, também, pelo Youtube UnirG Oficial.

07/04 – 19h30 – no auditório do Centro Administrativo da UnirG, haverá a comemoração ao Dia do Jornalista e às 20h, a mesa-redonda Egressos Empreendedores. A abordagem será pelos jornalistas egressos da UnirG, a social media e

sócia da empresa MSG – Assessoria em Comunicação e Certificação Digital, Aline Marques, o CEO da Agência Semente Digital e da Produtora Nordeste Comunicações, Lucas Carvalho e Yasmin Reis, que é social media, atua no ramo do marketing e sócia da produtora Amana Studios.

08/04 – 20h, será a mesa-redonda Perspectivas sobre Jornalismo de Dados no Brasil, pelo diretor da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo – Abraji, Me. Luiz Fernando Toledo, com a participação da debatedora, a professora de Jornalismo da Universidade Federal do Tocantins – UFT, Dra. Marluce Zacariotti- e do mediador, professor de Jornalismo da UnirG, Dr. Maurício Hashizume. A mesa-redonda será transmitida pelo pelo Youtube UnirG Oficial.

O Centro Administrativo da UnirG está localizado na avenida Pará, quadra 20, lote 01 nº 2432 – Bairro Engenheiro Waldir Lins II, Gurupi – TO.