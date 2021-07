Share on Twitter

Share on Facebook

por Wesley Silas

A resolução é amparada no Decreto Governamental nº 5.861 do dia 17 de setembro de 2018 e leva em consideração a necessidade de normalizar a revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior , no âmbito da Universidade de Gurupi.

“Os diplomas de graduação expedidos por instituições estrangeiras poderão ser revalidados pela Universidade de Gurupi – UnirG, na qualidade de Universidade Pública, desde que tenha curso reconhecido do mesmo nível e área ou equivalente, respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação”, considera a Portaria.

Atualmente a Unirg oferece 17 cursos de graduação, entre eles estão os de Engenharia Civil, Medicina em Gurupi e Paraíso, Fisioterapia, Farmácia, Enfermagem, Jornalismo, Estética e Cosmética, Ciência Contábeis e os cursos mater da instituição de Direito e Pedagogia que deram origem a academia.

A portaria deu maior publicidade após o vereador Jair do Povo ter protocolado no dia 08 de julho de 2021 oficio solicitando a implantação de cursos de complementação curricular para portadores de medicina formado em universidades estrangeiras.

Na ocasião a reitora, Sara Falcão, respondeu em ofício que desde março de 2021 a instituição iniciou estudos a fim de avaliar a viabilidade de revalidação de diplomas. Neste documento comentou sobre a portaria do Conselho Superior Acadêmico da Unirg aprovando as normas para revalidação de diplomas e concluiu convidando os vereadores para visitar a instituição e assim “contribuir para ampla divulgação das ações da UnirG” na Casa de Leis.

“Quando ele enviou para gente o documento a instituição já estava estudando e a publicação do edital vai acontecer no segundo semestre e deve acontecer a análise curricular, provas teóricas e habilidade clínica e estudo de complementação, em caso que houver necessidade”, disse a reitora ao Portal Atitude. Em seguida reforçou: “Não existe participação nenhuma da Câmara. Eles fizeram uma solicitação para realização do revalida, mas a instituição já estava realizando todo o processo”

Confira aqui o link do oficio enviado ao vereador e documentos como a Resolução nº 009/2021 que estabelece normas para revalidação e a Portaria nº 346/2021 do presidente da Fundação Unirg, Thiago Piñeiro Miranda sobre a instituição da Comissão para revalidação de Diplomas.