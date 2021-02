Como parte do projeto de expansão, a Universidade de Gurupi irá começar os estudos para a implantação de um campus avançado na cidade de Formoso do Araguaia (TO). O projeto foi discutido hoje, 01, durante um encontro que reuniu gestores da UnirG e da cidade de Formoso do Araguaia, na sede da Reitoria da UnirG.

por Redação

Representando a UnirG estiveram presentes o presidente Thiago Miranda, a Reitora, Drª Sara Falcão, o vice-reitor, Me. Jeann Bruno Ferreira da Silva, o Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, Dr. Fábio Pegoraro. O prefeito de Formoso do Araguaia, Heno Rodrigues da Silva, esteve acompanhado da Secretária de Educação da cidade, Isabel Ferreira, além do vereador de Formoso do Araguaia, Mosaniel Falcão.

Na oportunidade, o prefeito Heno Rodrigues protocolou um requerimento para que a UnirG inicie estudos para a implantação de um campus avançado no município.

“Atualmente, mais de 200 acadêmicos de Formoso deslocam-se diariamente em quatro ônibus e uma van, até Gurupi, para cursar a graduação. Grande parte desses alunos é da UnirG. Nossa intenção é facilitar o acesso da comunidade ao ensino superior, tendo em nossa cidade uma Instituição que tem uma das mensalidades mais baratas do Brasil. Além disso, o custo de deslocamento também é um empecilho para muitas pessoas, pois nem todas possuem as condições necessárias”, justificou o Prefeito.

“É uma satisfação ver a UnirG crescendo, uma instituição que tem grande importância no contexto regional, estadual, e que, acreditamos, em breve também será destaque no cenário nacional em qualidade de ensino. Temos interesse em colaborar com o que for necessário para que essa parceria se concretize e tenhamos a UnirG beneficiando a nossa região”, disse Heno.

A Reitora da UnirG, Drª Sara Falcão, explicou que é necessário que a Prefeitura de Formoso faça o levantamento de quais cursos despertariam maior interesse na comunidade local. “Com esses dados nós iremos construir o projeto e encaminhá-lo ao Conselho Acadêmico Superior da UnirG, que irá apreciar a solicitação. Em seguida, o processo será encaminhado ao Conselho Estadual de Educação para requerer o credenciamento do campus em Formoso”, detalhou,

O presidente da Fundação, Thiago Miranda, destacou que a decisão de implantação do campus em outras cidades leva em consideração critérios técnicos, e não políticos. “A Prefeitura das cidades interessadas devem oferecer a estrutura física, com condições adequadas para que a Instituição tenha condições de funcionar”, disse Miranda.

O vice-reitor, Me. Jeann Bruno, frisou os benefícios que podem ser alcançados com a instalação de um campus universitário. “É um avanço para toda a população, pois movimenta a economia local e forma profissionais qualificados que poderão contribuir com a própria região no futuro. A UnirG é um exemplo, de como tem formado pessoas que estão atuando em diferentes setores e colaborando com o desenvolvimento de toda a região”, destacou.

Na ocasião, o Pró-reitor de Pesquisa e Pós-graduação, Dr. Fábio Pegoraro, também apresentou uma proposta de oferta de cursos pós-graduação interdisciplinares para servidores públicos de Formoso do Araguaia. A sugestão foi bem recebida pelo gestor da cidade, que disse ter ciência do quanto esse tipo de formação também poderá agregar na qualificação dos servidores da cidade.

O Prefeito de Formoso do Araguaia afirmou que estará analisando as condições do Município para a oferta da estrutura necessária, e enviará a documentação exigida para o início do processo.

Atualmente a Universidade de Gurupi se prepara para iniciar as atividades no campus de Paraíso do Tocantins. O Decreto de Credenciamento do campus foi assinado pelo governador Mauro Carlesse no último dia 27. A Instituição ainda aguarda a publicação da autorização para oferta do curso de Medicina e, caso o parecer seja favorável, deverá abrir o primeiro processo seletivo com a oferta de 60 vagas no novo campus. A intenção é que outros cursos também sejam implantados na cidade.