Por Redação

A Pós-Graduação Lato Sensu capacita profissionais das áreas de Administração, Agronomia, Economia, Ciências Contábeis, Direito e afins. A inscrição é realizada pelo site www.unirg.edu.br/agronegocio . O valor é R$ 350 mensais. A carga horária é de 360 horas, distribuídas em 12 meses.

As matrículas devem ser realizadas de 09 a 13 de janeiro de 2023. As aulas serão realizadas na modalidade presencial, com início previsto para 20 de janeiro, em Gurupi.

O coordenador do curso será o professor Rômulo Caldeira de Souza Maia. Ele é mestre em Administração e Desenvolvimento Organizacional. No último dia 14, o professor tomou posse também, no cargo de coordenador de estágio do curso de Administração, da Instituição.

Conforme o pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da UnirG, Dr. Fábio Pegoraro, “o objetivo do curso é de qualificar profissionais de diversas áreas, por meio de ferramentas gerenciais e conhecimentos produtivos e econômicos, para que possam ser gestores e empreendedores no agronegócio, com uma visão sistêmica, compreendendo e atuando em diversos segmentos do agronegócio. Ou seja, com atuação nas áreas de gestão da produção, transformação, comercialização e em atividades agroindustriais. De maneira geral, essa especialização oferece um conjunto de conhecimentos sobre a estrutura, organização e funcionamento do agronegócio auxiliando-os na utilização de ferramentas para o planejamento e gestão da produção, comércio, industrialização, finanças e marketing. De acordo com a melhores práticas utilizadas no Brasil e no mundo, visando com isso prepará-los para os desafios que a área impõe no tocante a uma administração sustentável e economicamente viável”, afirmou Pegoraro.

Entre as disciplinas a serem abordadas estão: Introdução ao Agronegócio, Métodos Estatísticos no Agronegócio, Agricultura, Agronegócio e Desenvolvimento Regional, Logística no Agronegócio, Economia Circular, a Análise de cadeias produtivas, Marketing e Agronegócios, Tributação no Agronegócio, Introdução ao Mercado de Futuro, Coordenação de Sistemas Agroindustriais e Administração e Competitividade no Agronegócio.

A UnirG também está com inscrições abertas para quatro cursos de Pós-Graduação Lato Sensu na área da Saúde: Endodontia, Nutrição Esportiva, Terapia Intensiva e Urgência, Emergência e Socorrista.

Mais informações no edital completo no endereço www.unirg.edu.br/ latoSensu.