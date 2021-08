Compondo a mesa estavam o vice-governador Wanderlei Barbosa, a Secretária de Educação, Juventude e Esportes, Adriana da Costa Aguiar, a Prefeita de Gurupi, Josi Nunes, o Prefeito de Paraíso, Celso Moraes, o presidente da Fundação UnirG, Drº Thiago Miranda, a reitora, Drª Sara Falcão, o Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, Drº Fábio Pegoraro, o Diretor de Campus Paraíso, Drº Walmirton Bezerra D’Alessandro, Coordenadora do Curso, Anandra Pizzolatto, e o Coordenador de Estágio, Rodrigo Disconzi.

A cerimônia iniciou com apresentações artísticas de dança, teatro, música e balé, realizadas por alunos e professores da Casa de Cultura da UnirG. Em seguida, houve o momento ecumênico com a pastora Celina Iria Vale de Souza e o padre, José Bento de Oliveira, que abençoaram os presentes.

De acordo com a reitora, este é um marco histórico que dá início as atividades.

“É muito gratificante esse momento, agradeço a comunidade acadêmica de Gurupi que colaborou para que esse sonho de hoje seja realizado, assim como a população de Paraíso que não mediu esforços também e tem nos acolhido com muito carinho. Os alunos foram convidados para participar e as aulas já iniciam hoje, 100% presenciais”.

Sara Falcão reforçou que a intenção é fazer do Municípío um pólo da saúde. “Temos a pretensão de trazer todos os nossos cursos da saúde para Paraíso e construirmos uma sede própria nos próximos dois anos. Já estamos planejando oferecer no próximo vestibular o curso de Fisioterapia”, ressaltou

“Momento de muita satisfação por estarmos dando os primeiros passos para a concretização do que foi planejado para Paraíso. Nossa expectativa é de que tudo ocorra conforme idealizamos para que nossos alunos fiquem satisfeitos com a formação”, ressaltou Thiago Miranda.

Para a prefeita Josi Nunes, esse é mais um capítulo na história da UnirG de muita importância para a Instituição e para Gurupi. “Essa expansão me faz lembrar do começo da UnirG há 36 anos. Claro que hoje, o cenário é totalmente diferente em relação a infraestrutura, mas o efeito que ela vai provocar socialmente e economicamente nessa cidade vai ter um impacto muito grande como foi em Gurupi. Moradores de Paraíso já relataram a movimentação que a cidade já está tendo com a vinda dos novos estudantes”, disse a prefeita.

“Estamos com coração transbordando de gratidão a Deus e as pessoas envolvidas nesse grande projeto e nossa cidade. Todas as articulações educacionais e políticas que foram feitas durante os últimos anos por pessoas que contribuíram para que hoje iniciem as aulas. Em Paraíso não está acontecendo apenas um desenvolvimento acadêmico, mas também econômico que irá gerar diversos rendimentos a nossa cidade. Queremos desejar boas-vindas aos estudantes que escolheram nossa cidade para estudar ”, afirmou Celso Moraes.

O vice-governador, disse que para conquistar a formação, principalmente, de médico é preciso muita abdicação. “É um curso que exige do estudante muita dedicação, desde o processo seletivo. Não tenho dúvida de que Paraíso irá mudar com a vinda dos acadêmicos, que farão a diferença para a cidade. Estamos descentralizando a oferta de Medicina, possibilitando novos campi com a expansão da UnirG, e assim, melhorar a oferta do profissional, suprindo a carência de médicos, não somente no Tocantins como em todo Brasil. Desejo sucesso aos estudantes”, finalizou Wanderlei Barbosa.

Ainda estiveram presentes na cerimônia o Diretor Administrativo e Financeiro, Oximano Jorge, Presidente da Associação de Professores Universitários de Gurupi – Apug/SSind, Gil Correia, Presidente da Associação do Servidores da UnirG, Leonardo Mota, Vereadores de Gurupi e de Paraíso do Tocantins, professores, servidores administrativos e os estudantes das duas turmas de Medicina.

Credenciamento

Em janeiro, a Instituição recebeu o credenciamento da infraestrutura, dando condições da UnirG oferecer cursos na área da saúde. Inicialmente será ofertado Medicina, mas a intenção da Instituição é de tornar o campus de Paraíso do Tocantins em um polo da saúde. “Temos a pretensão de trazer todos os nossos cursos da saúde para Paraíso e construírmos uma sede própria nos próximos dois anos. Já estamos planejando oferecer no próximo vestibular o curso de Fisioterapia”, relembrou a reitora.

O funcionamento do campus foi autorizado pelo governador Mauro Carlesse, após vistoria e parecer positivo publicado pelo Conselho Estadual de Educação (CEE), conforme o Decreto nº 6228, publicado no Diário Oficial do Estado.

O prédio que irá sediar a unidade tem mais de 2.100 m² de área construída e abriga salas de aula, laboratórios, refeitório, além dos departamentos administrativos da UnirG. O local foi doado pela Prefeitura da cidade, com um investimento de mais de R$1,5 milhão, para a reforma do espaço. A obra foi entregue em maio de 2020.

Redação: Giselli Raffi

Fotos: Lino Vargas/Secom Gurupi