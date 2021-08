Share on Twitter

por Wesley Silas

Segundo a publicação, a abertura das propostas acontecerá às 09h do dia 09 de setembro e sessão acontecerá no Centro Administrativo da Fundação UNIRG, na Av. Pará, nº 2.432, Setor Engenheiro Waldir Lins II, CEP: 77.423-250, Gurupi/TO.

Segundo a Presidente CPL da Fundação UnirG, Telma Pereira de S. Milhomem, a cópia do Edital poderá ser retirada no portal: www.unirg. edu.br/unitransparencia, através do e-mail: [email protected] ou pelo telefone: (63) 3612-7505.