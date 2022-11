Share on Twitter

por Redação

As vagas na Ampla Concorrência são disputadas por 18,85 candidatos por vaga, na Cota Escola Pública são 35,5 por vaga e na Cota Enem são 11,83 candidatos por vaga.

A candidata Gabriela de Assis, 19 anos, veio pela primeira vez, de Palmas, concorrer a uma das vagas. Ela disse que em 2020 começou a estudar outros cursos, aprovada pela nota do Enem, porém não se identificou.

“Medicina tem sido meu objetivo, é um curso de muita doação profissional, além de eu poder ajudar outras pessoas. Eu me dediquei, estudei bastante ao longo do ano e espero colher os resultados na prova de hoje, sendo aprovada no vestibular”, declarou.

Para acompanhar a candidata, os familiares vieram dar o apoio. O pai, Francisco de Assis, destacou que a distância não o impede de incentivar o sonho da filha. “A Educação é a melhor herança que podemos dar aos nossos filhos e fazemos o que for possível para ajudá-los. Para nós é um prazer poder proporcionar o início desse sonho. A UnirG é uma Instituição de renome, bastante conhecida, e estamos trazendo a nossa filha para estudar aqui porque confiamos na Instituição”, afirmou Assis.

O candidato Guilherme Lopes, 19 anos, de Palmas, também veio prestar o vestibular. “O incentivo da minha mãe foi um dos motivos para eu escolher a Medicina. Ela é enfermeira, cresci vendo ela trabalhar na área da saúde, aprendi a gostar e, por isso, resolvi seguir o mesmo caminho. Me preparei, participei de aulas em cursinhos e espero ser aprovado na UnirG”, disse.

O candidato Igor Rodrigues da Costa, 38 anos, de Gurupi, formado em Direito, percebe a Medicina como a oportunidade de atuar em mais uma área profissional. “Despertou em mim a vontade de cursar outra formação, minha experiência profissional pode colaborar também, além do conhecimento jurídico ser bem amplo que poderá me ajudar a exercer, conjuntamente, na área da saúde”, falou.

“É sempre muito gratificante receber diversas pessoas vindo para nossa Instituição realizar o vestibular. Isso demonstra que estamos conseguindo avançar, crescer e conquistar a confiança dos candidatos. O processo é liso, honesto, transparente e aplicado com muita dedicação de todos os nossos colaboradores. Estamos muito felizes por tudo isso”, destacou a reitora, Drª Sara Falcão.

Comissão do vestibular

Segundo o membro da Comissão Permanente de Processo Seletivo – CPPS, Julian de Almeida, as provas foram novamente elaboradas pela Access. Todos os candidatos passaram por detectores de metais.

“No início da prova é realizado ainda o exame de papiloscopia pela equipe da Polícia Civil, a coleta da impressão digital do candidato. O processo está ocorrendo nas três cidades conforme o planejado, sem nenhuma intercorrência. A segurança nos três locais de aplicação da prova é a mesma, o curso de Medicina é muito disputado, e todos os cuidados são feitos para garantir a lisura do certame”, afirmou.

O gabarito preliminar deve ser publicado a partir das 18h. O resultado final e a convocação para matrícula estão previstos para serem divulgados em 28 de novembro.

As aulas têm previsão para início em 30 de janeiro de 2023.

Outras informações podem ser acompanhadas clicando em http://unirg.edu.br/vestibular/gurupi