A Universidade de Gurupi – UnirG inicia amanhã,23, a partir das 08h, o prazo para inscrição no processo de Revalidação de Diplomas Estrangeiros de graduação em Medicina expedidos por instituições do exterior.

Os interessados podem acessar o edital no endereço

http://www.unirg.edu.br/revalidacao para efetuar a inscrição até 16 de dezembro.

O processo irá ocorrer em três etapas:

1ª etapa:

-Inscrição e envio dos documentos exigidos no edital em formato digital. Os documentos expedidos em línguas estrangeiras devem ser acompanhados de tradução feita por tradutor oficial juramentado. O resultado preliminar deve ser publicado em 17 de janeiro de 2022.

2ª etapa:

– Prova teórica: candidatos aprovados na primeira fase farão a prova teórica, composta por questões de múltipla escolha. A avaliação poderá ser realizada em Gurupi (TO), São Paulo (SP), Fortaleza (CE) e Foz do Iguaçu (PR), na data provável de 13 de fevereiro de 2022.

– Prova prática: candidatos que obtiverem o total de 70 pontos na prova teórica serão convocados para a prova prática de habilidades clínicas da 2ª etapa. A prova poderá ser realizada nas cidades de Gurupi (TO), Paraíso do Tocantins (TO) e/ou Palmas (TO) em datas a serem divulgadas.

O candidato que obtiver, no mínimo, 70 pontos em cada uma das provas da 2ª etapa terá alcançado a equivalência curricular e seu diploma será revalidado pela Universidade de Gurupi – UnirG.

3ª etapa:

Candidatos que não alcançaram a equivalência curricular deverão realizar a etapa de Estudos Complementares. Serão selecionados 60 candidatos, de acordo com o resultado final da segunda etapa, em ordem decrescente de classificação, para ocuparem as vagas disponibilizadas. As aulas teóricas e práticas em internato serão ofertadas pela UnirG no período de 12 meses (totalizando 2.880 horas).

Após conclusão dos Estudos Complementares com aproveitamento satisfatório, o candidato aprovado estará apto à revalidação do diploma de médico graduado no exterior pela Universidade de Gurupi.

A taxa de inscrição é de R$ 3.500,00 que pode ser paga por boleto bancário, cartão de crédito ou PIX.

O processo de revalidação de diplomas será coordenado pela Comissão Permanente de Revalidação de Diplomas, vinculada à Reitoria da UnirG.

Questionamentos relacionados ao processo devem ser encaminhados ao Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC) da UnirG, por meio do Fale Conosco nos seguintes canais.