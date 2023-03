Share on Twitter

As provas estão previstas para ocorrer em 14 de maio, das 08h às 12h, em Gurupi/TO, São Paulo/SP e Marabá (PA), simultaneamente. Caso não haja número mínimo de inscritos nas demais cidades, a avaliação ocorrerá apenas em Gurupi.

São ofertadas 60 vagas para o próximo semestre e o curso é no período integral. O valor da mensalidade é de R$ 5.653,68, a partir do primeiro período, com 8% de desconto pontualidade para pagamento.

No certame, 80% das vagas são destinadas a Ampla Concorrência, 10% são para candidatos inscritos na Cota Enem, e 10% para Cota/Escola Pública.

É permitido ao candidato se inscrever, concomitantemente, pela vaga em: Ampla concorrência e Cota Enem; Cota/Escola Pública e Cota Enem. Já o candidato inscrito, exclusivamente, pela cota/Enem não precisará realizar a prova.

Para mais informações acesse o edital no endereço www.unirg.edu.br/vestibular/ gurupi.