A Universidade de Gurupi – UnirG inicia hoje, 12, o prazo para inscrição no processo seletivo 2021/2 para o curso de Medicina, em Gurupi. São ofertadas 60 vagas, sendo 80% destinadas a Ampla Concorrência, 10% para cota/escola pública e 10% para os interessados em concorrer com a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM 2018, 2019 ou 2020).

A taxa de inscrição é de R$ 350, que pode ser paga por boleto bancário ou cartão de crédito. Os interessados devem acessar o site unirg.edu.br/vestibular e efetuar a inscrição até 16 de maio.

As provas de conhecimentos gerais e redação em Língua Portuguesa serão aplicadas em 13 de junho, às 09h. O resultado preliminar está previsto para 29 de junho.

O edital e outras informações estão disponíveis no site unirg.edu.br/vestibular ( link “vestibular e ENEM Gurupi”).

Divulgado o edital de isenção de taxa de inscrição para o vestibular de Medicina da UnirG em Gurupi

Meiry Bezerra (Ascom UnirG)

A Universidade de Gurupi – UnirG publicou hoje, 12, as normas para os candidatos interessados em obter a isenção da taxa de inscrição no vestibular 2021/2 para o curso de Medicina, em Gurupi. As modalidades de inscrições ofertadas são: ampla concorrência, cota/escola pública e ENEM.

O prazo para inscrição começa hoje, 12, a partir das 18, e será encerrado em 25 de abril no site unirg.edu.br/vestibular. É obrigatória a indicação do Número de Identificação Social (NIS).

A isenção é destinada ao candidato economicamente hipossuficiente que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico, e membro de família de baixa renda.

A avaliação e seleção será feita por meio da verificação no banco de dados do cadastro único do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.

O resultado preliminar está previsto para 30 de abril. Para mais informações acesse o edital disponível no link unirg.edu.br/vestibular ( link “vestibular e ENEM Gurupi”).