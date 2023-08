por Redação

Foram mais 25 computadores que vão trazer melhorias para os atendimentos de saúde, além de mais agilidade ao atendimento e conforto aos usuários. O evento de entrega aconteceu no prédio da própria Secretaria Municipal de Saúde de Gurupi, que fica na Av. Pernambuco, entre as ruas 01 e 11.

“Para nós servidores, este suporte de novos computadores é muito bom! Facilita nosso trabalho e traz mais agilidade na prestação do serviço público. A gente agradece a prefeita Josi Nunes por estar pensando também em nós. O resultado disso, com certeza, é lá na ponta, com um atendimento muito mais rápido. No caso do CCZ, por exemplo, os registros de atendimentos, planilhas e controles de estoque, são todos feitos via computador. Então, estamos muito satisfeitos com esta nova aquisição”, disse Luciano Morais Santos, coordenador do CCZ de Gurupi.

“Estamos entregando hoje estes computadores, para melhorar ainda mais os serviços das nossas equipes, a tecnologia agiliza os diversos processos dentro da saúde. Isso é um pedido da nossa prefeita Josi Nunes: que a gente traga mais agilidade e melhore os serviços para nossos servidores e assim, também, para nossa comunidade” ressaltou Luana Nunes, secretária de saúde de Gurupi.

A Prefeitura de Gurupi também segue com manutenções nas UBSs e demais prédios da saúde, além de reforma e ampliação da Clínica da Mulher, reforma da Policlínica com construção da Clínica de Especialidades ao lado e revitalização do Centro Especializado em Reabilitação de Gurupi.

“É importante lembrar que esta 2ª Etapa de Entrega de benefícios para saúde municipal é fruto da utilização de parte do Saldo Remanescente/Rendimento de emendas parlamentares que foi devidamente homologado e autorizado pela Comissão Intergestores Bipartite do Tocantins (CIB-TO). Inclusive, de emenda minha quando era parlamentar. Então, estamos utilizando estes recursos que estavam parados em conta, alguns desde 2018, para adquirir todos estes equipamentos. Então é isso, nossa gestão está investindo pesado em todas as áreas da saúde”, explicou a prefeita Josi Nunes.

EQUIPAMENTOS ENTREGUES NA 1ª ETAPA:

São aparelhamentos que trarão mais qualidade ao atendimento prestado à comunidade como: 04 macas-leito para transportar os pacientes dentre da unidade, 03 carrinhos para transporte de medicamentos, 04 bombas de infusão para controlar o gotejamento de medicações, 04 monitores multiparâmetros para medir os sinais vitais dos pacientes, 07 oxímetros de pulso para monitoração de saturação de oxigênio e frequência cardíaca, 01 detector fetal portátil para monitorar os batimentos cardíacos do feto, 02 desfibriladores automáticos para manobras de ressuscitação de pacientes, 13 escadas para camas ou macas, 01 balança antropométrica adulto, 02 mesas de mayo para auxílio durante procedimentos, 15 poltronas para acompanhantes, 15 camas hospitalares, 12 negatoscópios de dois corpos para avaliação de raio-x, 04 suportes para isolamento de roupas contaminadas dos pacientes, 13 armários vitrine para armazenamento de utensílios hospitalares, 04 mesas auxiliares para procedimentos hospitalares, 04 carros curativos com balde e bacia para realização de procedimentos, 06 biombos triplos para privacidade dos procedimentos, 04 banquetas com rodas giratórias para uso durante os procedimentos, 17 suportes para soro, 05 computadores e 05 aspiradores cirúrgicos portáteis para aspiração de pacientes em estado crítico.