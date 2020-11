Uma semana após a eleição número de pacientes com a Covid em Gurupi cresce 193,75%

Conforme levantamento feito pelo Portal Atitude nas divulgações do Comitê Gestor de Prevenção ao Coronavírus de Gurupi, há uma curva ascendente de novos casos da covid-19 desde o dia 15 de novembro, quando aconteceu a eleição municipal e tinha 48 em tratamento até nesta segunda-feira, 23, com 141 pessoas em tratamento.

por Wesley Silas

Cerca de 240 candidatos a vereador, quatro candidatos a vice e quatro a prefeito movimentaram as ruas, avenidas e zona rural de Gurupi em busca do voto e neste período não houveram notícias do novo coronavírus circular entre as pessoas que disputaram cargos eletivos, antes ou depois das eleições, salvo o candidato a vice-prefeito, Gleydson Nato que foi contaminado e ficou isolado no início da campanha.

Crescimento de novos casos

Os números do Comitê Gestor apontam uma coincidência de aumento de novos casos da Covid-19 após o período em que a campanha movimentou pessoas nas ruas em caminhadas e comícios.

No intervalo entre o dia 01 ao dia 15 de novembro foram registrados em Gurupi 94 novos casos e, conforme Comitê Gestor de Prevenção ao Coronavírus de Gurupi, no dia das eleições haviam 48 pessoas em tratamento. Passado 08 dias após a eleição, neste período foram registrados 200 novos casos elevando para 141 pessoas em tratamento, representando crescimento de 193,75% na primeira semana após a eleição.

Vale lembrar que, conforme um estudo publicado por cientistas britânicos na revista científica The Lancet, as pessoas infectadas pelo novo coronavírus Sars-CoV-2 que desenvolvem a covid-19 transmitem com maior frequência o vírus nos primeiros cinco dias após o início dos sintomas.

Reunião do Comitê Gestor

Em meio a este novo cenário e da notícia de uma segunda onda da Covid no País pós período eleitoral, o Comitê Gestor marcou mais uma reunião que acontecerá nesta terça-feira, 23, via “Aplicativo Google Meet” para analisar a reformulação do Decreto Municipal 0916/2020. Na pauta (veja aqui a pauta da reunião) estão assuntos como avaliação do Cenário Epidemiológico no Município e Estado, avaliação de pedido de autorização para o retorno das atividades práticas laboratoriais e unidades básicas de saúde do Curso de Medicina e pedido de liberação do funcionamento regular das Creches e Berçários na cidade de Gurupi.

Ocupação hospitalar

Plataforma do Governo do Tocantins, a taxa de ocupação de UTI Covid-19 do Hospital Regional de Gurupi (HRG) é de 25% (5/20), enquanto a taxa de ocupação dos leitos clínicos do HRG é de 69% (9/13).

Pacientes de Gurupi

Já o Comitê Gestor de Prevenção ao Coronavírus de Gurupi aponta que uma mulher de 71 anos encontra-se internada em um hospital particular. Na UTI-covid do Hospital Regional de Gurupi (HRG) estão internados um homem de 37 anos e uma mulher de 66 anos. Na ala clínica-covid recebem os cuidados médicos cinco homens com idades entre 35 e 76 anos; e uma mulher de 79 anos.

De acordo com o relatório de ocupação covid-19 na UPA, há um total de 10 leitos intermediários e 03 leitos de suporte ventilatório. Está em observação, uma mulher de 81 anos.

Gurupi contabilizou nesta segunda-feira, 15.047 casos descartados, 133 suspeitos, 4.371 confirmados, destes 4.173 (95,5%) pessoas estão recuperadas, 141 (3,2%) em tratamento e 57 (1,3%) óbitos.