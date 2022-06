por Redação

No dia 26 de fevereiro de 1961 uma quarta feira por volta das 11 horas da manhã desembarcava de cima de um pau de arara (caminhão para o transporte de pessoas), o piauiense, nascido em uma fazenda na Região de Floriano o imigrante Jonatas Vieira Rocha, pai do jornalista, perito criminal e veterinário, Jonair Rocha.

O local do desembarque foi em frente a Pensão do Luiz Padeiro, hoje Banco Bradesco.

Joninha Sapateiro, como é conhecido, foi um dos primeiros sapateiros da recém emancipada Gurupi..

Foi amor à primeira vista, por esta cidade, de onde nunca mais saiu.

Nascido em uma fazenda no município de Floriano, Joninha Sapateiro nunca teve vida fácil, seu pai ficou cego quando ele tinha apenas 08 anos de idade.

Então Joninha ainda criança, com o seu irmão João Paulo passaram a ser arrimo da família, que além da mãe Dona Isabel tinha duas irmãs, Luzia e Cândida.

Em maio de 1957 vindo de Babaculândia norte de Goiás, desembarcou em Gurupi, quando ainda era um povoado não emancipado, a adolescente Antônia Barbosa Costa, então com 14 anos de idade..

Antônia Barbosa Costa, que mais tarde veio a ser conhecida como Dona Toinha, ficou órfã de pai aos 06 anos de idade.

Ela chegou em Gurupi com a sua mãe, Ineizilia Fernandes Costa, conhecida como Dona Filó.

Dona Filó criou sua filha sozinha, numa época de muitas dificuldades, principalmente, para uma jovem viúva.

No mesmo ano de 1961 o destino fez com esses dois jovens se conhecessem. Foi amor à primeira vista e no dia 05 de junho de 1962 contraíram matrimônio hoje comemoraram Bodas de Diamante, 60 anos de muito amor e cumplicidade.