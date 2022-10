por Redação

A grande atração será a companhia Glow Produções, de Brasília, que deve conquistar nossas crianças com performance de trupe circense composta por malabaristas, palhaço e perna de pau, com a participação especial do Robô de Led. Eles também farão uma apresentação teatral pocket “Era uma vez”, com os personagens: Rapunzel, Bela, Jasmine, Elsa, Rainha Má.

Tudo isso nesta quarta-feira, 12, a partir das 8 horas, quando a Praça do Centro Cultural Mauro Cunha, no Centro de Gurupi, se transformará no palco da programação que é gratuita e aberta à comunidade.



Durante toda a manhã a criançada vai poder curtir também várias brincadeiras, atividades esportivas, playground, pintura facial e além de apresentações artísticas de alunos e professores das oficinas ofertadas pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Lanche e brindes também devem fazer a alegria da turminha também.

Transporte

Serão disponibilizados transportes gratuitos para as crianças acompanhados dos pais ou responsáveis, em pontos estratégicos da cidade e também no Povoado no Trevo da Praia (confira as rotas).

Apoio

O evento é realizado pela Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria da Educação, e conta ainda com apoio da Universidade de Gurupi – UnirG; Câmara de Vereadores; Corpo de Bombeiros; Polícia Militar; Associação Gurupiense dos Amigos do Basquete (AGAB); Casa de Cultura da UnirG; Secretaria de Cultura e Turismo; Secretaria de Juventude e Esportes; Secretaria de Administração; Secretaria de Infraestrutura; Secretaria de Desenvolvimento Urbano; Secretaria de Saúde; Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação; Secretaria de Assistência Social e Cidadania; Secretaria de Planejamento e Finanças; Secretaria de Comunicação; Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente; Secretaria Chefia de Gabinete; Secretaria de Governo; Agência Municipal de Trânsito e Transportes (AMTT); Agência Gurupiense de Regulação e Fiscalização (AGRF); Agência Gurupiense de Desenvolvimento (AGD); Procuradoria Geral do Município; Controladoria Geral do Município; Ipasgu; Gurupiprev.