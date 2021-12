Nesta semana, a Usina Hidrelétrica de Lajeado completa 20 anos de operação. Instalado entre os municípios de Lajeado e Miracema, o empreendimento carrega em sua trajetória uma série de conquistas, entre elas o reconhecimento da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), por dois anos consecutivos, no top 2 das melhores hidrelétricas do Brasil entre 148 usinas avaliadas de todo o País. Sob a gestão da Investco, a Usina contabiliza a nota máxima em quatro dos seis critérios analisados pelo órgão regulador: segurança, meio-ambiente, gestão da operação e gestão da manutenção.

Dona de uma capacidade instalada de 902,5 MW, suficiente para abastecer cerca de 8 milhões de pessoas, desde sua instalação, a UHE Lajeado possibilitou ao estado do Tocantins não apenas suprir sua própria demanda energética, mas também exportar o excedente de energia gerada. Neste período, o empreendimento também elevou o interesse turístico do Tocantins, já que o lago da hidrelétrica, formado a partir da construção da barragem, fomenta o lazer, a economia e a prática de esportes aquáticos, aquecendo ainda os setores imobiliário, pesqueiro e comercial próximo às orlas, além ter se tornado um cartão postal da capital.

Ao longo de duas décadas, foram muitas as benfeitorias trazidas pela Usina aos municípios de Lajeado, Miracema, Brejinho de Nazaré, Ipueiras, Porto Nacional e Palmas, direcionadas aos segmentos de infraestrutura, saúde, educação, segurança pública, transporte, lazer e esporte. Foram seis praias, como a Graciosa, em Palmas; a rede de esgoto de Porto Nacional; estradas, além das obras de construção ou reforma de um hospital e 10 postos de saúde, de 10 escolas e duas creches, duas unidades prisionais, uma delegacia e dois postos da Polícia Militar, cinco quadras esportivas e dois campos de futebol.

Além disso, em seus 20 anos de funcionamento, a Usina já destinou mais de R$ 20 milhões a projetos sociais, educacionais e de incentivo ao esporte na região ao redor de sua operação. Só desde 2008 foram apoiadas e desenvolvidas mais de 100 iniciativas com foco social e que impactaram mais de 50 mil pessoas no Estado. O programa EDP nas Escolas, por exemplo, que beneficiou mais de 15 mil alunos desde 2009, elevou o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) em todas as instituições participantes. Já o projeto o Projeto Aprender e Crescer, que incentiva a educação e a cultura por meio do esporte, atendeu mais de 3000 crianças desde sua implementação no estado.

Nos últimos dois anos, marcados pela pandemia, a Investco, gestora da Usina, apoiou ainda ações nos campos da saúde e do combate à fome, com a entrega de quase meio milhão de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) à Secretaria de Saúde do Estado do Tocantins; o financiamento do projeto Rastreia Covid, que desenvolveu um aplicativo para ser utilizado pelos agentes de saúde dos municípios de Lajeado, Peixe e Paranã; e o suporte a mais de 500 famílias dos municípios de Lajeado, Palmas e Tocantínia, beneficiadas com cartões-alimentação, entre outras ações.

“Nesses 20 anos temos muito o que comemorar, a começar pelo destaque de sermos uma das duas melhores usinas do Brasil, fruto de muitos esforços em diferentes níveis de atuação. Além disso, os recursos destinados a obras e projetos sociais contribuíram e contribuem diretamente para o desenvolvimento das comunidades locais ao redor da Usina e para a preservação ambiental”, afirma PG Meirelles, Diretor de Relações Institucionais e Comunicação da Investco.

Sobre a UHE Lajeado

Com capacidade de 902,5 MW, a UHE Lajeado, construída no Rio Tocantins, opera a fio d’água. Considerada a melhor hidrelétrica do Brasil em ranking da Aneel em 2019, e a segunda melhor em 2020, a Usina é referência em segurança e sustentabilidade, sendo certificada nas normas ISO 55001, ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001, que atestam sua excelência na gestão dos ativos; na qualidade dos serviços prestados; na gestão ambiental e na gestão da saúde e segurança do trabalho.