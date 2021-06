Share on Twitter

A UBS Nova Fronteira se junta a outras três unidades que já vinham realizando atendimento para casos de Covid-19: Centro de Triagem Municipal, a Unidade Básica de Saúde (UBS) Pr. Moisés Martins Rocha, no setor Sol Nascente, que realiza atendimentos exclusivo para casos de Covid-19 aos finais de semana, e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24 horas), que possui uma ala exclusiva para casos da doença. E o objetivo é ampliar e reforçar este atendimento à demanda do município.

Na unidade do Nova Fronteira serão realizados testes para detecção da doença e tratamento para pessoas com sintomas leves de Covid-19. A UBS Nova Fronteira fica localizada na Avenida C e funciona das 07 às 17 horas, de segunda a sexta-feira. O telefone para contato é 3315-3700.

Segundo o secretário da pasta, Relmivam Milhomem, a medida é provisória e visa otimizar o atendimento aos pacientes com diagnóstico positivo de Covid-19. “O objetivo é agilizar os atendimentos e desafogar a demanda do Centro de Triagem durante o meio de semana e da UBS Sol Nascente aos finais de semana, além de facilitar o acesso às pessoas que moram em bairros da região do Nova Fronteira”, explicou.

A secretaria de saúde explica que o paciente deve procurar a UBS ao sentir os primeiros sintomas da doença e, caso receba diagnóstico positivo de Covid-19, deve fazer o acompanhamento médico em uma das três unidades, caso esteja com sintomas leves.