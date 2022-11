As obras foram iniciadas nesta segunda-feira, 28, e seguem até o dia 03 de dezembro, nos bairros Alto da Boa Vista, Waldir Lins e Centro, das 7h às 19h. Para garantia da segurança de trabalhadores e comunidade, as ruas serão interditadas com as devidas sinalizações e as áreas de serviços isoladas até a finalização dos serviços de execução da rede. Posteriormente, as calçadas e pavimento asfáltico serão recuperados, mantendo as mesmas condições dos originalmente existentes antes das intervenções.

Os clientes que tiverem dúvidas podem se direcionar à agência de atendimento da BRK em Gurupi, localizada na BR-153, Trevo Sul, Bairro Paulo de Tarso, ou ainda através do telefone 0800 644 0195, por mensagem via WhatsApp (11) 99988-0001 ou pelo nosso site. Confira o cronograma:

Alto da Boa Vista

28/11

Rua Honorino A. Furtado entre Rua Edson Vieira e Rua S 15

Rua S-15 entre Rua Honorino A. Furtado e Rua Manoel Araujo Reis

Rua Horacio J. Lemos entre Rua José Oliveira e Rua José S. Correia

Rua Daniela O. Ribeiro entre Rua José Oliveira e Rua José S. Correia

Rua Lenival C. Ferreira entre Rua José Oliveira e Rua José S. Correia

Rua Antônio de A. Veras entre Rua José Oliveira e Rua José S. Correia

29 e 30/11 e 03/12

Rua S-15 Entre Rua Honorino A. Furtado e Rua Manoel Araujo Reis

Rua Horacio J. Lemos entre Rua José Oliveira e Rua José S. Correia

Rua Daniela O. Ribeiro entre Rua José Oliveira e Rua José S. Correia

Rua Lenival C. Ferreira entre Rua José Oliveira e Rua José S. Correia

Rua Antônio de A. Veras entre Rua José Oliveira e Rua José S. Correia

01 e 02/12

Rua Horacio J. Lemos entre Rua José Oliveira e Rua José S. Correia

Rua Daniela O. Ribeiro entre Rua José Oliveira e Rua José S. Correia

Rua Lenival C. Ferreira entre Rua José Oliveira e Rua José S. Correia

Rua Antônio de A. Veras entre Rua José Oliveira e Rua José S. Correia

Waldir Lins

28/11

Av. Otalmir da C. Gomes entre Rua 10 e Rua 15 Waldir Lins

Marginal Oeste da Br 153 entre Rua L e Viaduto Br 153

Rua 01 entre Rua B e Viaduto Br 153

29/11

Rua L entre Rua D e Rua E Waldir Lins

Rua D entre Rua L e Rua M Waldir Lins

Av. Otalmir da C. Gomes entre Rua 8 e Rua 15 Waldir Lins

Marginal Oeste da Br 153 entre Rua L e Viaduto Br 153 Waldir Lins

Rua 01 entre Rua B e Viaduto Br 153

Rua Honorino A. Furtado entre Rua Edson Vieira e Rua S 15

30/11

Av. Otalmir da C. Gomes entre Rua 8 e Rua 15

Marginal Oeste da Br 153 entre Rua L e Viaduto Br 153

Rua 01 entre Rua B e Viaduto Br 153

Rua Honorino A. Furtado entre Rua Edson Vieira e Rua S 15

01/12

Av. Otalmir da C. Gomes entre Rua 8 e Rua 15

Marginal Oeste da Br 153 entre Rua L e Viaduto Br 153

Rua 01 entre Rua B e Viaduto Br 153

Rua Honorino A. Furtado entre Rua Edson Vieira e Rua S 15

Rua S-15 entre Rua Honorino A. Furtado e Rua Manoel Araujo Reis

02/12

Av. Otalmir da C. Gomes entre Rua 8 E Rua 15

Marginal Oeste da Br 153 entre Rua L e Viaduto Br 153

Rua 01 entre Rua B e Viaduto Br 153

Rua Honorino A. Furtado entre Rua Edson Vieira e Rua S 15

Rua S-15 entre Rua Honorino A. Furtado e Rua Manoel Araujo Reis

03/12

Av. Otalmir da C. Gomes entre Rua 8 e Rua 15

Marginal Oeste da Br 153 entre Rua L e Viaduto Br 153

Rua 01 entre Rua B e Viaduto Br 153

Rua Honorino A. Furtado entre Rua Edson Vieira e Rua S 15

Centro

28 e 30/11

Rua L entre Rua D e Rua E

Rua D entre Rua L e Rua M

1º, 2 e 3/12

Rua L entre Rua D e Rua E

Rua D entre Rua L e Rua M