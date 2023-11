Transporte coletivo público, finalmente, voltará a ser ofertado em Gurupi

Por Wesley Silas

Desde março de 2020 a cidade de Gurupi está sem serviço público regular de transporte coletivo de passageiros e segundo a prefeita de Gurupi, Josi Nunes, a previsão para o retorno do transporte coletivo de passageiros acontecerá nos próximos dias.

“Fizemos uma segunda licitação que foi concluída. Tivemos uma empresa vencedora que tem o prazo de até 30 dias para poder fazer a execução do serviço. Há dois dias entrei em contato com os representantes da empresa vencedora para buscar agilizar este processo porque nós queremos que no mês de dezembro nós possamos ter o transporte público em Gurupi já funcionando à nossa comunidade”, disse a prefeita Josi ao ser questionada pelo Portal Atitude.

No mês de agosto de 2023 uma empresa classificada na Concorrência Eletrônica do Transporte Coletivo Urbano de Gurupi foi desclassificada “em razão da não comprovação de requisito técnico, de compatibilidade e pertinência com o objeto que se pretende contratar”. Com a desclassificação, a Prefeitura de Gurupi republicou a licitação para concessão dos serviços público e empresa vencedora passará a atuar nos próximos dias, conforme disse a prefeita.

Naquela ocasião a Prefeitura informou que o prazo da concessão do serviço seria de 10 anos, podendo ser renovada a cada cinco anos, em um período máximo de 35 anos e a tarifa pública, que deveria ser paga pelo usuário, foi fixada em R$ 3,98 (três reais e noventa e oito centavos) para o primeiro ano da concessão.

O edital da concorrência informava que, no primeiro ano da concessão, a Prefeitura de Gurupi destinará R$ 120 mil mensais, como forma de subsídio dos serviços. No segundo ano, o subsídio será de R$ 60 mil por mês, o que contribuirá para manter uma tarifa reduzida ao usuário.

Ponto de ônibus

Em julho de 2022, o juiz Nassib Cleto Mamud, da 1ª Vara da Fazenda Pública de Gurupi, acatou um pedido do promotor de Justiça Marcelo Lima Nunes, que atua na área de defesa da cidadania, assegurar a acessibilidade a cadeirantes e a pessoas com mobilidade reduzida, nos termos da Constituição Federal, da Lei n. 10.257/2001 (Estatuto da Cidade) e da Lei n. 10.098/2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade e determinou que se construa cobertura nas paradas de ônibus que não possuem esse tipo de proteção contra sol e chuva, obedecendo todas as normas técnicas de acessibilidade e ser executado no prazo de seis meses.

“Vamos correr nesta semana agora para ver os pontos de ônibus e sobre as rotas e só falta isso para nós definir, pois estou cobrando da empresa o início da prestação dos serviços”, disse a prefeita.

Itinerários

Confira os itinerários de cada uma das cinco linhas do serviço de transporte público de Gurupi:

Verde: Centro de Integração/União IV/Novo Horizonte /UFT/Jardim Sevilha/Parque Residencial São Paulo/Casego/ Vila Paulista/São José/Aeroporto/Jardim Tocantins/Centro;

Vermelha: Centro de Integração/Centro/Pedroso/Jardim Medeiros/ Jardim dos Buritis/ UnirG Campus 1/João Lisboa/Jardim Tropical;

Azul: Centro de Integração/Waldir Lins/Sol Nascente/Vila Alagoana/Parque das Acácias/Campo Bello/ Alto da Boa Vista;

Amarela: Centro de Integração/Vila Íris/ Nova Fronteira/Santa Rita/Bela Vista/Setor Madrid/Alto dos Buritis;