Por Wesley Silas

Segundo o idealizador, João Nilson do Carmo, a ação é voluntária de moradores da cidade de Araguacema que tem como parceiro a Prefeitura da cidade e a colôniadepescadores.

“O projeto iniciou em 2015 e envolve de 25 a 30 pessoas e todos anos tiramos um caminhão de lixo do Rio. Nesta coleta deste ano tiramos 500 quilos de lixo e todo trabalho é feito voluntariamente e foi feito em parceria com a Prefeitura de Araguacema junto com a colônia de pescadores e Naturatins. Eu João Nilson sou idealizador do projeto, sou mais um do grupo”, disse João Nilson do Carmo.

Ele relatou que o grupo promove a ação como exemplo de consciência ambiental e para despertar nos moradores e turista sobre a importância de não jogar lixo no Rio.

“A gente faz isso por prazer e nos decorrer deste 07 anos de coleta de lixo muitas pessoas se conscientizaram da importância da preservação do meio ambiente. Com este trabalho a gente se sente realizado, mas com sensação de triste porque as pessoas ainda não se conscientizaram em relação ao meio ambiente”, arrematou o morador.