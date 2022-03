por Wesley Silas

O Secretário do Trabalho, Assistência Social e Proteção Mulher, Gleydson Nato, destacou a importância da participação dos servidores públicos e convidados em participar do bate-papol

“A palestra terá o tema: “Você está aprendendo como a mesma velocidade com que as coisas estão mudando?” será para todos os servidores das Secretarias de Assistência Social, do Idoso, da Mulher e todos os secretários, diretores e coordenadores. Estendemos o convite para todos os vereadores e os servidores dos gabinetes.

Ao Portal Atitude, Tom Lyra definiu como de extrema relevância a presença dos convidados para debaterem sobre o novo conceito de exigência, não só do mercado, mas também do poder público em buscar atitudes proativas com ideias inovadoras para o bem comum.

“O profissional de hoje precisa acompanhar estas mudanças e nosso objetivo ao proferir essa palestra é contribuir com a nossa experiência para que os funcionários públicos e o público convidado entendam como os profissionais se desenvolvem para manterem-se no mercado, empregados, vivendo o agora e preparando-se para o amanhã”, disse Tom Lyra.

Segundo Tom Lyra durante o bate-papo ele irá repassar suas experiências vividas ao longo da sua vida e as recentemente como sua participação na Expo 2022 Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Para ter uma noção da grandeza desta Expo, apenas o pavilhão Brasil atingiu 2 milhões de visitas.

“Para responder a esse questionamento participamos da expo 2022 em Dubai agora em março. Nesta exposição mostramos nossas pesquisas com inúmeras palestras e visitas aos 119 stands onde tive a oportunidade de realizar pesquisas exploratórias no próprio evento. No bate-papo em Gurupi vou poder compartilhar minhas visões sobre desenvolvimento profissional e perfil ideal do profissional do futuro”, disse Lyra.

O intraempreendedorismo que será debatido no bate-papo irá explorar a importância de externar as competências individuais para colocar em prática as ideias inovadoras e atender a dinâmica exigida na contemporaneidade e assim sair do comodismo.

“Foi constatado nos ambientes onde o trabalho, seja no público, ou no privado não é medido pelo tempo de expediente, mas sim pela entrega de resultados. Ficou evidenciado a necessidade de desenvolver competências como o intraempreendedorismo, habilidade de aprender e se adaptar, tomar decisões em um ambiente de incertezas e capacidades inter-relacionais”.

“Os desenvolvimentos destas competências estão sendo estimulados pelas empresas, ressaltamos algumas práticas valorizadas pelas organizações, como por exemplo o autodesenvolvimento, que vem a ser um processo constante onde o próprio indivíduo busca recursos que propiciem a sua evolução e o Reskilling, que é a capacidade de desconstruir um conhecimento já adquirido para aprender algo totalmente novo”, explicou.

Sobre o palestrante

Tom Lyra já exerceu o cargo de vice-governador do Tocantins no ano de 2014, em 2017 assumiu a Câmara Brasileira do Comércio de Produtos e Serviços Ópticos (CBÓPTICA), na Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviço e Turismo (CNC), na segunda gestão do ex-prefeito Laurez Moreira, no ano de 2017, assumiu a Secretaria Municipal de Produção, Cooperativismo e Meio Ambiente da Prefeitura de Gurupi na gestão do ex-prefeito Laurez Moreira e no mês de abril de 2018 saiu para dedicar a carreira política e em seguida assumiu a Presidente da Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa – ADETUC – no governo de Mauro Carlesse, em novembro de 2019 assumiu a Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços (Sics) e em abril de 2021 passou a responder como presidente da Agência de Mineração do Tocantins.