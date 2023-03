Por Gabriela Santos-

Atendendo a pedido da Prefeita Cinthia Ribeiro e com o intuito de fortalecer parcerias entre a gestão municipal e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o secretário da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego (Sedem) e presidente interino da Agência Municipal de Turismo (Agtur), Tom Lyra, se reuniu com a diretoria técnica da instituição para a apresentação do programa “Cidade Empreendedora” nesta segunda-feira, 6, na sede do Sebrae em Palmas.

O programa idealizado pela instituição, visa potencializar o desenvolvimento econômico municipal utilizando dez eixos durante a sua execução: Lideranças locais, gestão municipal, desburocratização, sala do empreendedor, compras governamentais, empreendedorismo da escola, inclusão produtiva, Marketing territorial e setores econômicos, inovação e sustentabilidade, cooperativismo e crédito.

De acordo com Tom Lyra, tanto a Agência de Turismo quanto a Sedes irão somar no progresso da iniciativa que irá beneficiar os empreendedores de todos os ramos em Palmas, sendo um desejo da Prefeita Cinthia Ribeiro.

“A capital possui um grande potencial econômico a ser desenvolvido e iniciativas como a do Sebrae realizadas em parceria com a Prefeitura trarão inúmeros rendimentos para a classe empreendedora e turística da cidade”, salientou o gestor da Agtur e Sedem.

Conforme explica o Diretor Superintendente do Sebrae, Rérison Antônio Castro, a Prefeitura de Palmas já é parceira em outras atividades e o objetivo da da instituição é fortalecer a união de esforços em prol do desenvolvimento socioeconômico . “O Sebrae conta com Palmas como um dos seus principais parceiros e agora estamos fortalecendo e renovando a nossa parceria com o Cidade Empreendedora que atua em 10 eixos importantes da gestão municipal e da economia para o desenvolvimento e a formação de um ambiente de negócios propício para o crescimento da nossa capital”, disse.