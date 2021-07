por Tom Lyra

Neste dia 28 de julho, a nossa cidade completa 209 anos de história e 102 anos de emancipação política, e hoje, vejo nada mais justo que parabenizar o povo Araguacemense… gente de bem, guerreira, honesta e batalhadora que, com seu trabalho diário, constrói o desenvolvimento do município e dentro das suas possibilidades não mede esforços na busca do crescimento e de melhores dias para essa cidade.

Desejo que cada munícipe seja um ponto de apoio na constante construção de uma Araguacema cada vez melhor, que através de valores sólidos ajudem a preparar as crianças e jovens para este processo contínuo de transformação que o nosso município desenvolve tão bem. É necessário semear ações e colher conquistas, buscando no presente o futuro para que as conquistas da comunidade sejam sempre crescentes, demonstrando que somos nós quem fazemos o amanhã e que nossa perseverança é a luz que ilumina o caminho rumo a uma Vitória cada vez mais justa e cidadã.

No aniversário de nossa Cidade Araguacema , parabenizo a todos aqueles que diariamente cumprem sua missão, contribuindo assim com o desenvolvimento do nosso município; buscando sempre novos projetos e aceitando o desafio de fazer mais e melhor; não perdendo de vista os anseios da comunidade, mostrando assim que não existem fronteiras ou limites para alcançarmos nossos objetivos e atender os anseios do nosso povo.

É com muito orgulho de ser um Cidadão Araguacemense, de pertencer a esta cidade sol, linda e maravilhosa, de belezas naturais, que é meu aconchego e berço que me viu nascer, que deixo minha mensagem de esperança e agradecimento a toda essa gente que trabalha para que seus filhos possam sonhar com um futuro melhor. Tenho muito respeito e carinho pelo povo desse município e confesso que me sinto como um “bobo apaixonado” diante dos patrimônios históricos, praias… e toda beleza natural do Araguaia e de minha cidade. Faço questão de dizer que o nosso compromisso continua sempre trabalhando em benefício da coletividade e do desenvolvimento de Araguacema, defendendo com garra e lutando pelos interesses da população. Acredito que com a união e apoio de todos os Cidadãos, o resultado não poderá ser diferente e terá o mesmo nome do hino da nossa cidade:

Araguacema – José Wilson Leite

Pode ser que exista alguém, Que te queira como eu quero…

Minha doce Araguacema, Vida minha eu te venero, Ninho de gaivota branca, Es tu à beira da praia, Gema de rico fulgores, Que adornas meu belo Araguaia….

Araguacema … minha doce poesia, Sem ti não posso estar, Longe sem nostalgia.

Pra todo mundo eu vou dizer,

O quanto e doce te conhecer…Araguacema ….

Laiha…laiha…

Tudo que tens e poesia, Teu céu bem azulão…

Noites que deixam saudades, Loucuras no meu coração, Quem não te adora oh mui bela, Flor do vale araguaiano, Vem cantar teus amores, Querida do norte goiano….

Araguacema … minha doce poesia, Sem ti não posso estar, Longe sem nostalgia.

Pra todo mundo eu vou dizer,

O quanto e doce te conhecer…Araguacema ….

Laiha…laiha

Tom Lyra

Secretário da Indústria, Comércio e Serviços e presidente da Agência de

Mineração do Estado do Tocantins