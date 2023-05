Share on Twitter

Por Redação

Nesta quarta -feira, 04, o até então respondendo como presidente da Agência Municipal de Turismo (Agtur), Tom Lyra, deixa o cargo após publicação no Diário Oficial. o Gestor agora vai se dedicar inteiramente a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Emprego (Sedem) cargo que também já era ocupado por ele. A presidência da Agtur agora será ocupada por Giovanni Assis que foi apresentado para equipe por Lyra .

Durante o momento de despedida com os servidores com quem trabalhou por cerca de 10 meses, Tom Lyra ressaltou o empenho em otimizar o turismo na Capital por meio da Agtur. “Realizamos grandes eventos durante esse período, o turismo de Palmas entrou no circuito nacional, além de agora ter uma marca própria e uma campanha para divulgação dos seus atrativos”, disse.

Lyra

Tom possui uma trajetória marcada por gestões públicas de êxito, além de um longo histórico de participação e atuação na vida política. Tom é natural de Araguacema (TO), graduado em Óptica e Optometria pelo Instituto Filadélfia. O empresário internacional atuou em grandes empresas multinacionais: GO/Kenerson, CMC, Master Glasses, Rodenstock, Zeiss; e foi responsável pela organização/reestruturação de regiões no mercado brasileiro e latino americano. Atuou na expansão e na implantação de franquias de óticas em todo o território nacional.