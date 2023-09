Por Wesley Silas

Maria das Dores Braga Nunes, 81 anos, mais conhecida como Dolores Nunes, mãe da prefeita Josi Nunes se encontrava internada em um Hospital de Palmas com comprometimento no pulmão, nos rins e no coração após ela contrair Covid. Faleceu neste sexta-feira,08.

Nascida em Natividade do Tocantins, ela é gurupiense de coração e ajudou na construção desta cidade com muita garra e determinação ao lado de seu falecido marido Jacinto Nunes ex-prefeito de Gurupi. Junto como seu marido, foi uma das responsáveis pela criação da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas de Gurupi (Fafich), hoje UnirG, e chegou a presidir a Fundação Educacional de Gurupi (FEG) na década de 1980.

Foto: Filha de Ismael Pacini Costa e Ana Braga Costa. Advogada formada em 1979 pela Faculdade Anhanguera em Goiânia, casou-se com Jacinto Nunes da Silva que em 1982 foi eleito prefeito de Gurupi e durante o mandato foi primeira-dama, Secretária municipal do Desenvolvimento Social e presidente da Fundação Educacional de Gurupi.



A advogada pela Universidade Anhanguera, de Goiânia(GO e professora aposentada Dolores Nunes se tornou uma das mais importante personagem feminina goiana e tocantinense por ser a principal responsável pela criação dos projetos de Ação Social desde o norte goiano, o que a levou a ser considerada Mamãe Dolores e mãe dos pobre, enquanto seu esposo, o ex-prefeito e aviador Jacinto Nunes (In memorian) planejava e abriu caminho para que Gurupi chegasse a ser uma cidade empreendedora.

Sua trajetória se tornou inspiração de muitas mulheres desde em momentos em que o machismo imperava ela se tornou maior representante da política feminina no Tocantins numa trajetória em que ela se tornou a primeira deputada estadual e primeira deputada federal do Tocantins, secretária de Desenvolvimento Social no governo do Henrique Santillo estado em Goiás no ano de 1987 e Secretária estadual do Trabalho e Desenvolvimento Social, no governo Gaguim no ano de 2009. Em 2012 foi eleita vice-prefeita de Gurupi, reelegendo-se em 2016 na eleição e reeleição do então prefeito Laurez Moreira.