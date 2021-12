por Wesley Silas

Edvagner Castelo Branco faleceu por volta das 08h da manhã após passar por um procedimento cirúrgico. Com 30 anos de profissão no segmento de oficina mecânica náutica, Edvagner cativou grande número de amigos e, como amante das águas dos rios, todos os anos ele promovia expedição do Rio Santa Tereza até o seu rancho no Rio Tocantins.

Ele é natural de Gurupi e filho da professora Valmira Castelo Branco. Ele deixou duas irmãs, quatro filhas e quatro sobrinho.

Ao longo da sua vida ele foi uma pessoa cativadora e na sua passagem pela terra construiu muitas amizades e, como amante do Rio Tocantins, promovia anualmente uma expedição do Rio Santa Tereza até o seu rancho no Rio Tocantins.

O Corpo de Edvagner será velado no cerimônial Santo Antônio, a partir das 14h30 e o seu sepultamento acontecerá às 08h desta sexta-feira,24, no jazigo da família, no Santo Antônio, conhecido cmo Cemitério Velho.

Em nota de pesar, a ex-secretária de Educação, Adriana Aguiar lamentou a morte do seu amigo.

“Neste momento de profunda dor, rogo a Deus que console o coração de todos os seus familiares e amigos, em especial, de sua mãe, Dona Valmira, professora aposentada de Gurupi; e de sua irmã Edvania, duas amigas queridas com quem me solidarizo, estendendo a todos aqueles que sofrem pelo grande vazio desta perda”, disse Adriana Aguiar

NOTA DE PESAR – Edvagner Castelo Branco Ribeiro

Recebi com grande pesar a notícia do falecimento do advogado e empresário Edvagner Castelo Branco Ribeiro, 48 anos, ocorrido nesta quinta-feira, 23. Neste momento de profunda dor, rogo a Deus que console o coração de todos os seus familiares e amigos, em especial, de sua mãe, Dona Valmira, professora aposentada de Gurupi; e de sua irmã Edvania, duas amigas queridas com quem me solidarizo, estendendo a todos aqueles que sofrem pelo grande vazio desta perda.

Adriana Aguiar