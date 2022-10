Por Redação

Nesta terça -feira, 18, a Assembleia Legislativa do Tocantins aprovou a matéria apresentada pela deputado Gutierres em junho, que solicitou em regime de urgência, o envio do expediente ao Governo do Estado para estadualização deste trecho que hoje é de responsabilidade do município de Gurupi. São 8 km e 300 metros que, se pavimentado e estadualizado afetará positivamente na vida do morador do Trevo da Praia, do morador do Setor Industrial de Gurupi e dos agricultores da região.

A sua estadualização garantirá investimentos para que o importante trecho, com a devida manutenção, possa garantir o escoamento da produção industrial local. E a maior infraestrutura disponibilizada pelo estado trará mais segurança para quem utiliza a via diariamente, evitando que maquinas pesada e caminhões trafeguem em outras áreas da cidade.

O trecho também dá acesso a BR-153, tornando ainda mais importante a aprovação do requerimento solicitado por Gutierres, pois, isto influenciará diretamente no fluxo da rodovia diminuindo o tráfego nesta área.