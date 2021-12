por Redação

A Prefeita de Gurupi, Josi Nunes, confirmou que não haverá Carnaval na cidade em 2022. “Não teremos Carnaval no próximo ano pela preservação da saúde, da vida, da economia, das famílias de Gurupi, da região e do nosso Estado”, declarou a Prefeita.

O anúncio foi feito no início da noite desta segunda-feira, 13, em uma entrevista coletiva realizada com a presença da imprensa, vereadores e secretários municipais, que também foi transmitida ao vivo pelo Instagram da Prefeitura.

Ao divulgar a decisão, Josi Nunes afirmou que a gestão levou em consideração o atual cenário epidemiológico mundial e que buscou ouvir a opinião da comunidade.

“Essa decisão não poderia vir apenas de uma única pessoa, ela teria que ser discutida e dialogada e foi por isso que todos nós investimos um tempo buscando a opinião dos gurupienses, dos comerciantes e empresários, do poder legislativo, para fazermos uma tomada de decisão mais consistente e integrada com a realidade mundial, nacional e do nosso município”, frisou.

Na ocasião o vereador Ivanilson Marinho disse que buscou informações no Hospital Regional de Gurupi sobre a situação dos pacientes que encontram-se internado na UTI/Covid-19. “Apenas um tinha completado a segunda dose e os outro só tinham tomado a primeira dose. Quando as pessoas que representam o comitê gestor trazem os números para gente a situação é mais preocupante porque 53% da nossa população não tomou a segunda dose e uma parcela da população que sequer tomou a primeira dose”, disse Ivanilson.

Consulta Pública

A Prefeita lembrou ainda que o Carnaval de Gurupi é um evento muito importante econômica e culturalmente; e que por isso, a gestão não mediu esforços para buscar conhecer de perto a opinião da comunidade. Um dos mecanismos utilizados pela Prefeitura, foi uma consulta pública por meio do aplicativo Colab.

Disponibilizada entre os dias 01 e 10 deste mês, a pesquisa apontou que 90,17% dos participantes foram contra a realização do Carnaval no ano que vem. Destes, 55,80% acham que a realização do Carnaval em 2022 seria um risco para a saúde da população; e os outros 34,37% acreditam que com o cenário pandêmico incerto, é melhor evitar o Carnaval no próximo ano.

Outro dado importante da consulta pública é que 77,43% dos participantes declaram já terem tomado a 1ª e 2ª dose da vacina contra a Covid-19. Quando questionados se a realização do Carnaval em 2022, é necessária para a retomada da economia no município, 58,03% dos participantes disseram que talvez, mas não no momento atual da pandemia.

Vacinação

Também durante a entrevista coletiva o Secretário Municipal de Saúde, Vânio Rodrigues, e o Diretor de Vigilância em Saúde, Marcus Teixeira Marcolino, afirmaram que, apesar dos baixos índices da doença registrados na cidade, atualmente o maior desafio é seguir avançando na imunização dos gurupienses.

“Aproximadamente 30% da nossa população não se vacinou. São pessoas que ainda resistem à ideia de se vacinarem contra a Covid-19. Cerca de 70% da população de Gurupi já tomou a primeira dose da vacina e pouco mais de 50% completou o esquema vacinal, ou seja, já recebeu a primeira e a segunda dose do imunizante”, afirmou Marcolino.

O Secretário reforçou que o município trabalha para ampliar a oferta dos imunizantes. “No último sábado fizemos a vacinação no Shopping da cidade, quando foram aplicadas pouco mais de 100 doses. Já neste próximo sábado, dia 18, vamos voltar a vacinar contra a Covid-19 no Shopping e no domingo vamos fazer a aplicação na Feira Coberta da Rua 07”, disse Vânio Rodrigues, destacando que há doses suficientes na cidade.

“Este momento deve ser de união entre o poder público municipal com os empresários e com a população em geral. Nós precisamos conscientizar a nossa gente de que vacinar é preciso”, reforçou o Vice-prefeito de Gurupi, Gleydson Nato.

Presenças

Também participaram da coletiva o presidente do Comitê Covid em Gurupi, Horário Toledo; vários secretários municipais e os vereadores André Caixeta, César da Farmácia, Davi Abrantes, Ivanilson Marinho, Leda Perini, Matheus Monteiro, Rodrigo Ferreira, Ronaldo Lira e Zezinho da Lafiche.