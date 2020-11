Teotônio Segurado é parcialmente interditada para instalação dos portais da iluminação Natalina

Nesta quinta-feira, 19, o trânsito na Avenida Teotônio Segurado precisou ficar parcialmente interditado no cruzamento com a LO-09. Pelo período da manhã a interdição foi no sentido Sul Norte, e agora à tarde a interdição é no sentido Norte-Sul. O bloqueio da via foi necessário para que a equipe de iluminação pública pudesse montar o portal, que faz parte da decoração Natalina.

Por Redação

A previsão é que para esta sexta-feira, 20, a interdição aconteça no cruzamento com a LO-05 pela parte da manhã, e a tarde no cruzamento com a LO-03. Os motoristas devem redobrar a atenção porque a instalação desses portais deve continuar ainda na próxima semana quando serão instalados da LO-11 até a LO-19. Ao todo serão instalados 20 portais.

O grande túnel de LED já é tradição na Avenida Teotônio Segurado, que fica toda iluminada de Norte a Sul. Para este ano, o túnel vai desde a LO-12 na região Norte até o cruzamento com a LO-19 (via que dá acesso a para Praia do Prata).