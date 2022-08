Share on Twitter

Share on Facebook

por Redação

O tempo continua firme e com altas temperaturas neste final de semana, em Palmas. É o que aponta a previsão climática da Defesa Civil de Palmas, divulgada na tarde desta sexta-feira, 12, com os dados do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC). Durante o sábado, 13, e domingo, 14, os termômetros irão chegar à casa dos 36°C de máxima e 22°C de mínima.

Conforme a previsão, as altas pancadas de ventos que irão alcançar mais de 34 km/h (E), devem amenizar em alguns momentos o clima quente e seco. A baixa umidade relativa do ar deve permanecer crítica também, estimada entre 21% e 55%. Já o Índice de Ultravioleta (UV) alcança a categoria oito, o que também é considerado muito alto.

A população deve redobrar a prevenção pessoal para proteger a saúde, conforme orienta a Defesa Civil. Sendo necessárias boas práticas de hidratação como a ingestão de bastante líquido, umidificação do ambiente e ainda evitar a prática de exercícios físicos nos horários mais quentes do dia.