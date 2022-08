por Redação

As consultas serão realizadas por meio de videoconferência. Participaram da capacitação médicos da rede pública de Gurupi e equipe administrativa que o ambulatório requer, atendendo às solicitações do projeto com exclusividade.

Com o ambulatório implantado, os gurupienses poderão contar com sete especialidades médicas, são elas: neurologia pediátrica, 0 a 16 anos, neurologia clínico adulto, acima de 16 anos, cardiologia clínico Adulto, pneumologia clínico adulto, endocrinologia clínico adulto, reumatologia clínico adulto e psiquiatria clínico, acima de 5 anos.

A iniciativa tem o objetivo de ampliar o acesso às consultas especializadas em Gurupi, diminuindo a demanda reprimida para estas especialidades. Além de aperfeiçoar a qualidade da assistência e a satisfação do usuário da rede pública de saúde, reduzir o número de encaminhamentos.

Segundo o secretário de saúde de Gurupi, Sinvaldo Moraes, o objetivo é ampliar a oferta de atendimentos especializados para a comunidade, além de atender uma demanda que já existe e está represada.

“Além de desafogar a fila de atendimentos com especialistas, agora os gurupienses poderão contar com a expertise dos profissionais do Hospital Albert Einstein”, frisou Sinvaldo.

Sobre como se dará o acesso às especialidades, o secretário explica. “A porta de entrada é a UBS. Inicialmente o atendimento é feito na UBS, por um médico clínico geral que vai avaliar qual é a necessidade do paciente. Com base no primeiro atendimento, será feito o agendamento, com data, hora e especialidade médica necessária para aquele paciente”, detalhou Sinvaldo.

De acordo com a enfermeira do Hospital Albert Einstein, Marianne Arruda, a partir desta capacitação, os atendimentos já poderão ser agendados. “A expectativa é que atenda os pacientes que estão na fila da Regulação para serem atendidos por estas especialidades, com acesso direto aos especialistas do Einstein. Os pacientes poderão fazer todo o tratamento e acompanhamento através deste ambulatório”, explicou Mariane Arruda, que está em Gurupi para capacitar a equipe de saúde do Município juntamente com a analista de projetos, Ana Eliza Acerbi Sarti, e com a técnica da gerência de alta e média complexidade, Mayra Mendes Sales.

Como ter acesso às especialidades

Na prática, o paciente passa por uma consulta na UBS, onde é identificada a necessidade de um especialista. Então, o médico que o atendeu poderá solicitar o agendamento por meio do sistema do Hospital Albert Einstein.

Na data e horário agendados, o paciente, acompanhado pelo médico clínico geral do Município, comparece à central do ambulatório de telemedicina na UBS Sol Nascente para a consulta remota com o especialista do Hospital Albert Einstein.

É utilizada uma plataforma tecnológica que permite agendamento, acesso à videoconferência entre os médicos e o registro de informações em prontuário eletrônico.

O ambulatório de telemedicina funcionará na UBS Sol Nascente, de segunda a sexta-feira, de acordo com os agendamentos e a demanda.

Parceria

A iniciativa é uma parceria da Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, com o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS), do Ministério da Saúde, em parceria com o Hospital Albert Einstein.