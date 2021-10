Por Leilane Macêdo

O edital de convocação foi publicado no diário oficial da última sexta-feira (clique aqui) e traz os detalhes. Os taxistas devem comparecer na Avenida Francisco Orellana, mesmo local da pista de teste de instalação dos taxímetros, que fica na Av. Paralela a BR-153, sentido Norte/Sul, próximo à BRK Ambiental.

O atendimento acontecerá na terça-feira, 19, das 08h às 12h e das 14h às 18h. Já nos dias 20 e 21, as aferições serão realizadas apenas pela manhã, das 08h às 12h, no mesmo local. Os permissionários deverão levar os documentos pessoais e de circulação dos respectivos veículos já cadastrados previamente junto ao órgão competente.

A AMTT ressalta que para que os permissionários de táxi possam exercer com legalidade a sua atuação profissional, é fundamental que os taxistas estejam com a documentação e o veículo de acordo com o que determina a legislação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). Uma delas é que os taxímetros, instrumentos de medição instalados nos táxis, devem obrigatoriamente passar por aferição anual.

Além da AMTT, também estão envolvidos nesta ação o Ministério Público Estadual, o Procon, a Polícia Militar e a Agência de Metrologia, Avaliação da Conformidade, Inovação e Tecnologia do Estado do Tocantins (AEM-TO).

A AMTT está fiscalizando permanentemente e buscando eliminar os serviços clandestinos na cidade e com todas essas ações os usuários vão receber serviços de maior qualidade. A verificação é de suma importância tanto para o permissionário, como para o usuário.

“Precisamos do empenho dos taxistas nessa Regularização, eliminando assim os serviços clandestinos e melhorando os serviços aos usuários e com preço justo a ambas as partes”. Disse o presidente da AMTT, Sargento Jenilson”.

Para transitarem, os táxis devem estar com o taxímetro lacrado e com o selo de verificação do Inmetro. Os usuários de táxi devem estar atentos ao local de instalação do taxímetro – local visível e sem empecilhos que possam atrapalhar a visualização das marcações.

Mais informações no telefone (63)3315-0076 ou (63)3315-0079 e ainda no e-mail: [email protected]