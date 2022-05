A festa terá programação recheada de atrações e será realizada de 26 a 28 de maio, em diversos pontos da cidade. Destaque para os shows de renome nacional: Matos Nascimento, que levará muita adoração e louvor; Pedro Valoura e seu piseiro dançante e Léo Magalhães, com seu romantismo sertanejo.

Comemorar – “Nós queremos celebrar os avanços e as conquistas alcançadas pelo município de Talismã e, principalmente, retomar com segurança a realização de eventos. A festa é dedicada a toda a população talismaense, bem como aos nossos visitantes das cidades circunvizinhas. Esperamos levar arte, cultura, momentos devocionais, esporte, além de ampliar o emprego e a renda da nossa gente”, disse o prefeito de Talismã, Diogo Borges, e presidente da Associação Tocantinense de Municípios (ATM).

Programação – No primeiro dia de eventos uma alvorada festiva percorrerá as ruas de Talismã, lembrando os moradores do inicio das festividades. Em seguida, a prefeitura deverá inaugurar obras e entregar veículos à população. Posteriormente será celebrada uma missa e em seguida será servido almoço no Ginásio de Esportes. No dia seguinte, o momento devocional será com a comunidade evangélica, por meio de culto ecumênico com o pastor Eli Borges e show com Matos Nascimento, ambos na Igreja Assembleia de Deus Madureira.

Dia “D” da festa – No sábado, 28, sobem ao palco as principais atrações musicais do aniversário de Talismã: os cantores Pedro Valoura e Léo Magalhães, além do DJ Bomfim. Os shows ocorrerão no espaço de eventos da feira coberta. Nesse dia estão previstas ainda a presença de autoridades institucionais e políticas de todo o Estado, além das lideranças locais.

História – Os primeiros indícios da construção da sede de Talismã são datados dos anos de 1960, quando o Município, ainda na categoria de povoado, era chamado de Mirassol do Norte, sendo levantado devido a construção da BR-153. Em 26 de maio de 1994 foi criado o município de Talismã, sendo instalado oficialmente a partir de 01 de janeiro de 1997, com o início da primeira gestão local. Recebe esse nome em alusão aos pedidos de sorte proferidos pelos pioneiros para que o Município crescesse e se consolidasse.