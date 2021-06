por Redação

De acordo com o secretário municipal de saúde, Leandro Amorim, a expectativa é de que sejam imunizadas 811 pessoas nesta faixa etária com a 1° dose. “Reforçamos o pedido para que a população venha receber a vacina. A imunização segue acontecendo nas nossas Unidades de Saúde e especialmente nesta quinta-feira, teremos o mutirão na escola municipal Laura do Carmo, no setor Norte”, enfatizou.

A Secretaria Municipal de Saúde segue o cronograma de vacinação, imunizando os grupos prioritários: idosos, gestantes, profissionais da saúde, pessoas com comorbidades, deficiência, trabalhadores da educação e empresas cadastradas no ramo de indústria, seguindo o protocolo do Ministério da Saúde.

Para essa etapa, com idade entre 45 e 49 anos, a vacinação será realizada na escola municipal Laura do Carmo, das 8h às 11h e das 13h às 16h. “Basta levar CPF, RG, cartão do SUS e cartão de vacina. O atendimento será por ordem de chegada” finalizou o secretário.