A BRK manifestou-se após reclamação de moradores de Taguatinga sobre os serviços feitos pela empresa.

por Régis Caio

Após matéria veiculada no Portal Atitude, sobre a manifestação de moradores de Taguatinga contra a BRK. A empresa emitiu uma nota informando a população desta cidade sobre o trabalho que está sendo feito.

Nota BRK

A BRK Ambiental informa que a estrutura tarifária e o valor da tarifa são definidos pela Agência Tocantinense de Regulação (ATR), que publicou no Diário Oficial do Estado no dia 15 de outubro a revisão tarifária do ciclo 2021/2024. A última revisão tarifária dos 46 contratos da BRK Ambiental no Tocantins foi em 2014 e o último reajuste (recomposição das perdas inflacionárias) em março de 2018. A nova estrutura tarifária publicada atendeu uma demanda antiga da população que foi reduzir a tarifa mínima de 10 m³ para 5 m³.

Importante destacar que o município de Taguatinga está recebendo obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário, adicionando às unidades que já estão em operação três Estações Elevatórias de Esgoto e mais 21 Km de rede coletora. Os projetos foram previamente aprovados pelo órgão ambiental competente, de modo a garantir que não haja impactos ao meio ambiente. A concessionária faz um rigoroso monitoramento da qualidade do efluente na estação de tratamento de esgoto, com análises realizadas no sistema de tratamento e no Rio Abreu, onde é feito o lançamento do efluente tratado. Os resultados das análises são enviados mensalmente para o órgão ambiental.

Sobre a recuperação do pavimento nas ruas onde são realizadas intervenções, a recuperação é realizada em padrão similar ao anterior as intervenções e, havendo necessidade de refazer o serviço, por problemas no processo executivo ou por danos causados por fatores externos, como chuvas intensas e trafego pesado logo após a execução do serviço, a concessionária o fará quantas vezes for necessário.

Foram investidos mais de R$ 18 milhões na ampliação do sistema em Taguatinga, gerando 52 empregos diretos e 126 indiretos. Esse avanço nos serviços de saneamento básico reflete diretamente em melhorias de indicadores de saúde, educação e qualidade de vida. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cada R$ 1,00 investido em saneamento, economiza-se R$ 4,00 em gastos com saúde.”