Supressão vegetal: Ecovias responde polêmicas envolvendo retiradas de árvores do trecho urbano do canteiro da BR-153 em Gurupi

Por Wesley Silas

A Ecovias do Araguaia, concessionária responsável pela administração do Sistema Anápolis-Aliança do Tocantins (BR-153) explicou sobre a necessidade de retirada da vegetação. “Esse serviço é necessário para garantir a implantação do projeto de duplicação e demais melhorias, as quais trarão muitos benefícios a favor da segurança e conforto da população de Gurupi”.

Confira a nota:

Informamos que a Ecovias do Araguaia realiza a supressão vegetal, com autorização prévia emitida pelo IBAMA. Esse serviço é necessário para garantir a implantação do projeto de duplicação e demais melhorias, as quais trarão muitos benefícios a favor da segurança e conforto da população de Gurupi, incluindo ainda os usuários do Sistema Anápolis-Aliança do Tocantins. Além disso, a concessionária destaca a preocupação ambiental, e reforça que cumpre com o acordado com o órgão ambiental de realizar o plantio de árvores

para compensar a vegetação retirada.