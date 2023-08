Share on Twitter

Por Wesley Silas

Pela segunda vez no início deste semestre, parte dos alunos da rede municipal de educação do município de Dueré estão sem poder assistir aulas por falta de transporte público. Nas primeiras semanas de agosto pais procuraram o Portal Atitude para reclamar e pedir uma solução para Prefeitura devido seus filhos estarem 08 dias sem aulas; naquele um dos interlocutores da Prefeitura disse que o ônibus estaria em uma oficina e que os alunos “não teriam prejuízo”.

Passados 15 dias, pais continuam reclamando da qualidade de ônibus que se encontra em uma oficina e buscam que o município resolva a situação na rota na zona rural.

“Eles compraram um ônibus velho, só o bagaço, e está um caos a coisa piorou neste semestre. O ônibus não tem previsão para retornar e teve dias que eles colocam outro ônibus e outros dias não estão tendo aulas”, disse um dos pais dos alunos.

Uma mãe também mostrou indignação com a falta de transporte escolar para seus filhos.

“Estou tendo um problema muito grande e sei que os outros pais estão tendo o mesmo que o meu na questão do ônibus quebrado o tempo inteiro. Um dia eles dizem que hoje não vai ter aula porque o ônibus está quebrado, depois dizem que está no concerto e depois dizem que não tem aula porque o ônibus está sem combustível. Imprevistos acontecem porque tudo pode quebrar, mas direto? As aulas começaram agora e estamos terminando o mês de agosto e posso contar às vezes que os meus filhos foram na escola e a história se repete que o ônibus está quebrado. Como é que eles pegam o ônibus que não tem condições de fazer a linha porque nós tínhamos outros ônibus que quebrava, agora pega um ônibus pior e coloca para transportar os nossos filhos. Quem é que sai prejudicado? Cada dia de uma aula perdida é muita coisa porque eu acho que a educação está em primeiro lugar. Educação e saúde!”, reclamou a mãe.

Superlotação em ônibus universitário em Peixe

Em Peixe acadêmicos que cursam faculdade em Gurupi denunciaram em vídeos enviados à redação do Portal Atitude superlotação em ônibus de transporte universitário em Peixe para Gurupi.

Em resposta o prefeita da cidade, Cezinha afirmou que a Prefeitura estaria providenciando outro ônibus para o transporte. “O motivo é porque um dos ônibus fundiu o motor, mas já estamos resolvendo”, disse o prefeito.

Aposentado da rede municipal sem salários em Formoso do Araguaia

Aposentados da rede municipal de Formoso do Araguaia contrataram um veículo de som volante de propaganda para reivindicar o salário do mês de julho ainda não repassado e explicar aos credores os motivos do não pagamento das contas.