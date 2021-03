Moradores de Paranã, região Sudeste do Tocantins, reclamam a falta de água em suas casas e os diversos problemas decorrentes da ausência de saneamento.

por Fernanda França

Segundo relatos de vários residentes, já são quase três meses convivendo com as dificuldades provocadas pelo acesso precário à água. Em meio a pandemia da Covid-19, tomar os devidos cuidados contra o vírus não tem sido uma tarefa fácil e, além disso, tem gerado prejuízos financeiros para a comunidade.

O paranãense, Ismael Ribeiro dos Santos, disse que a falta de água tem sido um problema recorrente, mas que no último mês a situação piorou. “Nós estamos há mais de três meses sofrendo com a falta de água na cidade. Já chegamos a ficar uma semana inteira sem cair uma gota de água da torneira. Esse último mês tem sido o mais difícil, todos os dias sem água. O pouquinho que às vezes chega é suja, sem condições de consumir. Para tomar banho por exemplo, devido a sujeira da água, tem provocado coceira na pele”, relatou.

Segundo moradores, a BRK Ambiental, empresa responsável pela distribuição de água na cidade, ainda não ofereceu soluções para a situação e, mesmo com o problema, os valores das faturas emitidas são abusivos. “A gente liga, faz reclamação e nada é feito para resolver. Inclusive, em um atendimento por meio do canal de atendimento online, a atendente disse que não tinha registro de falta de água na minha região. E olha quanto tempo já estamos sofrendo com a falta de água? São meses em que esse problema vem se arrastando”, disse Juliana Rodrigues Paixão.

Juliana Rodrigues Paixão, é mãe, microempreendedora e administra um consultório odontológico na cidade. Ela também relatou os problemas que tem vivenciado. “Tivemos que reduzir o atendimento devido a pandemia, e para completar, temos deixado muitas vezes de atender em razão da falta de água. Não podemos colocar a vida do paciente em risco. Precisamos de água no atendimento do paciente, além dos cuidados e higienização do ambiente e ferramentas de trabalho. Os prejuízos financeiros não são somente em relação as faturas altas, mas também por que não podemos cumprir a nossa agenda de trabalho. Isso é muito constrangedor”, disse.

Mobilização

A comunidade tem se mobilizado para ir em busca de soluções. Criaram um grupo em uma rede social, no qual relatam o dia a dia, as dificuldades vivenciadas. Além disso, estão buscando apoio jurídico para enfrentarem o problema.

O grupo também está organizando uma manifestação, que está prevista para a tarde desta quinta-feira, 25, em frente a sede da empresa BRK Ambiental no município.

Link do grupo Paranã sem Água #descaso

https://chat.whatsapp.com/IIdhBICopC4AydyJCEgWuw

Depoimentos

A Juliana Rodrigues Paixão também contou que em casa as dificuldades são grandes. “Estou grávida, minha bebê nascerá entre a primeira e a segunda semana de abril.Tenho que preparar o enxoval, lavar e deixar tudo organizado. Mas quem disse que eu tenho essa possibilidade? Eu coloquei uma bacia com algumas roupas de molho, têm três dias que estou tentando lavar e não posso, porque a água é muito barrenta, vai encardir, vai dar coceira, é uma série de coisas. Não temos qualidade no pouco que às vezes chega. Ontem tive que comprar água para poder fazer comida, para fazer um café, porque não tinha para nada”, protestou.

O munícipe Guilherme Pimentel também deixou sua queixa. “Estamos em um período muito difícil, em que a demanda de água é bem maior. Mesmo vivendo em uma cidade com abundância de água, temos dois rios que passam pela cidade, a água que chega em nossas casas é de péssima qualidade, suja, cheia de barro, isso quando tem água nas torneiras. Sem falar na estação de tratamento, que não suporta a demanda dos usuários. Precisamos que a empresa nos trate com o respeito devido, o descaso é imenso para nós usuários, que recebemos os talões todos os meses em casa e que precisam ser pagos na data correta”, disse.

“Cheguei do trabalho e nada de água, tive que pedir um pouco para o vizinho da minha esquina, para eu poder dar banho no meu bebê, que já estava quase dormindo sem tomar banho”, Lucimeire Gomes.

“Desde setembro do ano passado que venho sofrendo com a falta de água, até por que ela vem fraquinha e não tem força pra subir na caixa, por que moro num sobrado”, Izabel Almeida.

“Tá um descaso total com a população. Não tem como fazer comida, não tem como tomar banho, não tem como lavar roupa, não tem como fazer nada. E quando ela chega, geralmente é a noite, ela vem bem fraca e não sobe para a caixa, e quando começa a amanhecer o dia, já vai embora de novo, e vem suja, só o barro. As contas são um absurdo, aqui em casa já chegou conta até de R$ 2.500,00. É sem condição, e a gente vai atrás, reclama, mas não estão nem aí, eles nem dão satisfação, tá muito difícil essa situação. Estamos indo para a casa da minha sogra, porquê lá fica no centro da cidade, lá apesar de fraca, a água ainda vai na torneira e tá dando pra fazer as coisas. Aqui em casa desde ontem sem água. Eu estou com pilhas de roupa para lavar e sem ter condições”, Camila Vieira.

Bom Jesus da Palma

Na comunidade de Bom Jesus da Palma, zona rural de Paranã, a falta de água é um problema antigo, mas após o serviço mudar de administração, em março de 2019 a BRK Ambiental iniciou as obras para o serviço de distribuição, o problema se manteve, dando ao consumidor apenas mais uma conta para pagar.

Os problemas são muitos, começam na má distribuição, passa pela falta de tratamento adequado, além de diversos outros decorrentes da ausência de água, e finalizam nos preços abusivos das faturas mensais.

O presidente da Câmara Municipal de Paranã, Carlos F. F. Martins, atendendo as reivindicações da comunidade de Bom Jesus da Palma, fez requerimento e encaminhou ao coordenador de operações da BRK Ambiental da região, Vilmar Pereira da Silva Junior, solicitando esclarecimentos sobre as irregularidades elencadas pela comunidade e uma possível solução.

“Ele (Vilmar Pereira da Silva Junior) me retornou ontem (24), falando que tem uma reunião marcada, no dia 12 de abril, às 9h para tratar do assunto. Eu não sei o que ele irá decidir, mas iremos conversar. Será uma reunião online em razão da pandemia da Covid-19”, disse o presidente da Câmara.

O link da reunião será disponibilizado aos interessados na data de sua realização.