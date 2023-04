Por Redação

O I Fórum de Direito Previdenciário da Região Sul do Tocantins contará com a presença de advogados, representantes da Ordem, Procurador Chefe do Tocantins Dr Tiago Maurelli e Gerente Executivo do INSS, além do Magistrado Federal da Subseção Judiciária, Dr Eduardo de Assis.

O evento é organizado pela Comissão de Direito Previdenciário de Gurupi. Em nota, a presidente da comissão, a advogada previdenciária, Dra. Fernanda Gracielle da Silva Assis, pontuará questões relevantes que precisam ser solucionadas de forma urgente, considerando que não pode haver demora na prestação do serviço pela autarquia federal.

“A comissão de Direito Previdenciário de Gurupi constatou que a ausência de perito na Agência do INSS de Gurupi, tem inviabilizado o acesso do cidadão na busca de seu direito à previdência, bem como verificou que em várias situações pessoas que tiveram seu benefício deferido, encontram problemas para efetuar o saque dos valores, em razão de demasiadas exigências dos entes bancários definidos pelo INSS como responsáveis pelos pagamentos iniciais” (Fernanda Gracielle da Silva Assis, presidente da Comissão de Direito Previdenciário de Gurupi/TO).

Em suas ponderações, o presidente da subseção da OAB de Gurupi, advogado Vitor Augusto Schmitz, afirmou que a Ordem dos Advogados Brasil, o Poder Judiciário e o INSS, se reúnem hoje em busca de melhorias destinadas àqueles que necessitam se valer do sistema da previdência.