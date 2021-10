por Geórgya Laranjeira Corrêa

Uma ação social de iniciativa própria, sem fins lucrativos, surpreendeu a população da cidade de Miracema que fica a 88 km da capital do Tocantins nos dias 09, 10 e 12 de outubro com programação infantil e distribuição de brinquedos. Foram dias de muita diversão voltados para crianças de todas as idades de diversos bairros do município. O evento foi promovido pelo radialista, Paulinho Cavalcante e contou com o apoio de empresários, pessoas da sociedade e da comunidade local que contribuíram de forma significativa para a comemoração do Dia das Crianças.

Foram mais de mil brinquedos entregues, no evento que foi realizado na zona rural como no Assentamento Nova Esperança e irmã Adelaide. E ainda na zona urbana nos setores: Novo Horizonte, Universitário, Correntinho – Vila Verde, Olaria, Aeroporto, Santa Rosa, Flamboyant e Canaã. Durante a programação, foram disponibilizados brinquedos infláveis e proporcionado lanche a criançada que estavam acompanhadas dos pais. A ação contou com uma equipe de apoio que fez a mobilização e divulgação antes e durante o evento, a fim de proporcionar uma programação agradável a todos.

Segundo Maria Sônia Alves de Sousa, moradora do setor Novo Horizonte, “o evento foi muito bom, gratificante, tanto para os pais como para as crianças que saíram satisfeitas com a programação”. Já a senhora Maurina Rodrigues da Silva, do Assentamento irmã Adelaide, que é mãe e avó, a programação foi interessante e diferenciada, trouxe alegria para as nossas crianças nessa data comemorativa.

Opinião

O advogado, Thiago Franco, foi um dos apoiadores e ressalta que Miracema tem inúmeras pessoas que pensam no próximo e que tem atitudes solidárias diferenciadas, desta forma, destaca essa louvável iniciativa de homenagem às crianças da cidade.

“Considero as crianças como o futuro do nosso país. Elas são presentes para nós, e merecem toda a nossa consideração, respeito e por isso não poderíamos deixar em branco essa data tão especial.

A ação solidária também contou com o patrocínio do empresário do Estado de São Paulo, Rogério de Alencar Berti, que tem apostado na cidade de Miracema há alguns anos. “Nossa empresa valoriza ações sociais, principalmente eventos organizados por pessoas sérias, que tem profissionalismo, bom caráter e personalidade como o Paulinho Cavalcante que sempre tem tido boa vontade em ajudar as pessoas necessitadas de sua cidade, e especialmente agora nessa data de comemoração ao dia das crianças”, destacou.

“Foi um trabalho árduo, que exigiu dedicação, perseverança, determinação, coragem, e dias de planejamento e execução nessas diversas localidades de Miracema, desde a zona urbana até a área rural. Só tenho a agradecer a todos os parceiros e a equipe que contribui de forma significativa, não mediram esforços para a realização dessa atividade social, sem o apoio de vocês, nada disso teria acontecido. O meu muito obrigada a todos, sem distinção. Ajudar o próximo é um ato de amor, que deve perdurar independente das circunstâncias”, revelou o idealizador do evento, Paulinho Cavalcante.

Parceiros

A homenagem às crianças contou ainda com o apoio de personalidades públicas como o deputado estadual, Ivory de Lira e da Professora Adriana Aguiar. Além de cidadãos miracemenses como Haroldo Barbosa, Sarneyzan do Aeroporto, Luiz Ribeiro, Marcelo Cavalcante, Erton Coelho Levi Gomes, Marcelo Araújo e Kiko do Assentamento irmã Adelaide. A classe empresarial da cidade também patrocinou, como: Cantinho do Sabor, Nortcom contabilidade, Super Tintas, Plenitude, Ótica Rios, Ótica Noleto, Sky Power, R1 Esportes, Pax Mundial, Arena 10 e Solua, BB Profit Cars, BB Participações. É importante citar o patrocínio da empresa de São Paulo, Datamarkets que se solidarizou com a iniciativa social.