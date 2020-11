SISEMG ganha ação desconto do IPASGU no 13° Salário, mas Prefeitura recorre

“O que se espera do gestor é respeito pelos direitos dos servidores”, disse a Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Gurupi (SISEMG), Lucileia Barbosa do Nascimento, sobre a decisão da prefeitura recorrer da decisão judicial proferida pelo Juiz da 1ª Vara da Fazenda e Registros Públicos de Gurupi, Nassib Cleto Mamud.

por Wesley Silas

O juiz da Vara da Fazenda e Registros Públicos de Gurupi acolheu o pedido do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Gurupi (SISEMG) e condenou a Prefeitura a restituir os valores indevidamente deduzidos sobre a verba do décimo terceiro salário dos segurados do Ipasgu retroativos aos últimos 05 anos. Porém a Prefeitura de Gurupi recorreu da decisão.

“Os servidores municipais de Gurupi estão indignados com a atitude do gestor quando não reconhece o direito dos servidores e prefere recorrer da sentença judicial com objetivo de continuar descontando o IPASGU no 13° Salário dos servidores, o que repudiamos veementemente”, disse a presidente do SISEMG, Lucileia Barbosa do Nascimento. “O que se espera do gestor é respeito pelos direitos dos servidores”, completou.

Segundo Lucileia outros direitos dos servidores também foram retirados pelo Poder Executivo Municipal.

“Mas sabemos que, o gestor que retira direitos como quinquênio, férias prêmio, auxílio natalidade e redução em 50% das progressões, não está preocupado com os servidores do Município de Gurupi. O Sindicato vai continuar lutando e defendendo todos os direitos dos seus filiados, bem como combatendo de forma firme os abusos e ilegalidades no Município de Gurupi”, disse.

A representante dos servidores reclama da falta de acesso à informação, conforme prevê a Lei nº 12.517 em novembro de 2011.

“Hoje vou publicar mais duas ações judiciais que o Sindicato protocolou, sendo uma para obrigar a fornecer documentos e a outra para dar mais transparência ao público, pois o portal da transparência não cumpre o seu papel”, reclamou.

Confira aqui a decisão.