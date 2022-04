por Wesley Silas

Sinvaldo dos Santos Moraes é servidor efetivo do Ministério da Saúde, desde o ano de 1987 e se tornou um case de sucesso reconhecido no Estado em gestão da saúde pública com passagem pelas Secretaria Municipais de Saúde das cidades de Mateiros, Santa Rita do Tocantins, Cristalândia, Aparecida do Rio Negro, Monte do Carmo, Formoso do Araguaia e Aliança do Tocantins.

Ele também foi Secretário Executivo do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde – COSEMS – TO, Presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Tocantins – COSEMS, foi Assessor Técnico da Coordenação – Geral de Recursos Humanos, Departamento de Administração Fundação Nacional de Saúde – FUNASA e Professor Especialista do Instituto Tocantinense de Educação Superior e Pesquisa – Faculdade ITOP, nos cursos de Pós-Graduação de Saúde Pública com Ênfase em Saúde Coletiva e da Família.