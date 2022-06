Share on Twitter

por Wesley Silas

O Sindicato dos Professores do Tocantins convocou os professores da rede municipais de Gurupi a saírem de preto em protesto aos direitos da categoria. A manifestação aconteceu no meu dia em que Prefeitura de Gurupi anunciou o pagamento do novo piso salarial nacional definido em R$ 3.845,63 e corresponde ao anunciado pelo Governo Federal e o pagamento de 5% da data-base, que serão pagos divididos em duas parcelas, enquanto a categoria reivindica 10,06% da data-base de 2022, que tem como referência a inflação de 2021.

“A educação municipal de Gurupi está em estado de greve, visto que a prefeita Josi Nunes, até a data atual, se recusa a pagar o piso na carreira e ajustar os níveis dos profissionais da educação, direito esse, adquirido através de lei e ratificado em fevereiro através de portaria do governo federal. Estamos sempre na luta para que nossos direitos sejam cumpridos. ” Afirmou Gabriela Zanina, presidente do SINTET regional de Gurupi.

A manifestação aconteceu no mesmo dia em que a Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal da Educação, garantiu integralmente o reajuste aos professores do magistério no município, atendendo ao novo piso salarial nacional definido em R$ 3.845,63.

Segundo a Prefeitura, as despesas decorrentes da atualização salarial na Educação serão provenientes de dotação própria prevista na Lei Orçamentária Anual (LOA) e no Plano Plurianual (PPA). Para a concessão foi feito um estudo técnico contábil pelas equipes administrativas do município e os valores a serem pagos constarão na folha referente a este mês de junho, mas retroativo a fevereiro de 2022 e a atualização dos salários inclui mais de 400 professores da rede municipal de ensino de Gurupi.

Benefícios

Na ocasião o Secretário da Educação de Gurupi, Davi Abrantes, adiantou que outros benefícios chegarão à categoria ainda este ano, entre os quais, os que se referem ao Plano de Carreira, Cargos e Remuneração (PCCR). “Faremos um estudo sobre o PCCR para justamente adequarmos e alinharmos de forma que possamos garantir o direito dos servidores. Será uma melhora geral da situação financeira dos nossos profissionais que têm direito e que está prevista para ocorrer ainda neste ano letivo de 2022”, disse.

Ainda sobre a concessão do percentual de 5% da data-base, Abrantes garantiu que os valores serão pagos divididos em duas parcelas com o primeiro pagamento a partir do vencimento do mês de junho, retroativo a maio, e o último na folha referente ao mês de setembro deste ano.