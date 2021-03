Share on Twitter

por Redação

O Sintet Regional de Gurupi, Gabriela Zanina participou no dia 23 de fevereiro de uma reunião com a presidente do GurupiPrev/PASGU, Karita Carneiro Pereira Scotta, para tratar dos estudos referentes a reforma da previdência municipal de Gurupi.

“O sindicato busca participar da comissão de estudos com o intuito de minimizar os impactos da reforma para os trabalhadores da educação, vamos buscar entendimento junto a gestão do GurupiPrev para reduzir qualquer prejuízo à categoria”, disse Gabriela Zanina.

Ao Sintet, Karita Scotta informou na reunião que vai fazer o máximo para garantir os direitos e benefícios dos servidores.