Segue a íntegra da nota:

A Diretoria do Sindicato Rural de Gurupi, representada pelo seu presidente, Rafael Marco de Leon, vem a público manifestar que não coaduna com a falta de profissionalismo do proprietário do carro de som/Trio Elétrico que, sem a autorização do Sindicato Rural de Gurupi colocou os banners do deputado Federal Carlos Gaguim e do senador Eduardo Gomes sem os mesmos serem parceiros na realização da Expo Gurupi.

Lamentavelmente, o episódio gerou insatisfação entre os verdadeiros parceiros do evento e por pouco não afugentou parte dos apoiadores da 48ª Expo Gurupi.

Por fim, a presidência do Sindicato Rural de Gurupi agradece aos parceiros por acreditar e abrilhantar a 48ª Expo Gurupi e repudia o ato isolado do proprietário do Trio Elétrico, Celsinho Blues, responsável por colocar os banners do Deputado Federal Gaguim e do Senador Eduardo Gomes no veículo sem os mesmo contribuírem para realização da Exposição

Rafael Marco de Leon

Presidente do Sindicato Rural de Gurupi