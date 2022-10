Por Redação

O Workshop começa na quarta-feira, 26, e segue até quinta, com vários painéis e minicursos. Entre os temas estão: Ecossistema Local de Inovação – Participação dos Atores da Região, Interação Orquestrada; A importância do IBGE para Administração Municipal; Centro de Desenvolvimento Regional Sul e a 1ª Carteira de Projetos de Desenvolvimento Regional; e Vertentes da Inovação do Ecossistema Local de Inovação da Região Sul/TO.

Neste ano, a Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação também traz uma novidade voltada à interação com os participantes.

“Teremos a utilização do Colab para fazer a avaliação geral da SICTEG e um quiz sobre o ecossistema de Inovação da Região Sul do Estado. O objetivo é ampliar o número de usuários e aproximar o uso do aplicativo, que já é utilizado pela gestão pública municipal em várias ações, da comunidade acadêmica e de todos que estarão presentes na SICTEG, além de proporcionar mais interatividade”, declarou a secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação, Lady Sakay.

A secretaria também estará divulgando algumas políticas de CT&I e vai mostrar ainda Startaps, o Programa InovaGurupi e as ações do Centro de Desenvolvimento Regional da Região Sul do Tocantins.

E também os campeonatos gamers que serão realizados dentro da SICTEG, por meio da Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. O 2º Interbairros de Free Fire será disputado durante os três dias de evento, sempre a partir das 18 horas, e assim que encerrar um jogo, será dado um tempo de 15 minutos para que as próximas equipes se preparem para seu respectivo jogo. A final ocorrerá na sexta-feira, 28, e serão premiadas as três melhores equipes.

O Desafio Minecraft: Gurupi Cidade Inteligente vai acontecer de forma online. A proposta é que cada grupo construa um projeto inovador com a apresentação de uma solução para um problema bem identificado e compartilhe sua solução com a sociedade. O processo de avaliação será a quantidade de curtidas obtidas no vídeo da equipe que será postado no canal do Youtube da organização. As três equipes que obtiverem mais curtidas, até às 18 horas do dia 28, serão as vencedoras do Desafio Minecraft: Gurupi Cidade Inteligente.

“Por meio de ações como estas nós consolidamos a área gamer como uma das áreas da economia criativa em Gurupi, além de engajar crianças e jovens na área gamer, despertando o interesse por tecnologia e Inovação, além de incentivar e fomentar o empreendedorismo na área da economia criativa”, ressaltou a secretária Lady Sakay.

8ª SICTEG

Com o tema: “Bicentenário da independência. 200 anos de ciência, tecnologia e inovação no Brasil”, a SICTEG será realizada entre os dias 26 e 28 deste mês, no campus de Gurupi da Universidade Federal do Tocantins (UFT), que sediará o evento nesta edição.

A Prefeitura de Gurupi é uma das organizadoras e estará presente na 8ª SICTEG com estandes, levando para mais perto da comunidade algumas ações e serviços desenvolvidos pela gestão pública municipal.

A SICTEG é uma ação alinhada à 19ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia – SNCT/MCTI. O evento gratuito é coordenado pelo Programa InovaGurupi da Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, Conselho de Gestores de Instituições de Ensino Superior de Gurupi e conta com a colaboração do Governo Federal/Estadual e Sebrae, Senac, Sesi e Senai.

Mais detalhes sobre a programação da 8ª SICTEG você encontra no site oficial do evento: http://sicteg.gurupi.to.gov.br/.