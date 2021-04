Share on Twitter

Por conta da pandemia, a participação será de forma on-line pelo site da cooperativa

Por Redação

Os associados da cooperativa Sicredi União MS/TO e Oeste da Bahia das cidades de Dianópolis e Gurupi poderão participar das assembleias anuais que se iniciam no Tocantins nesta quinta-feira, 8 de abril. Devido à pandemia, as assembleias acontecem de forma on-line pelo site da cooperativa.

O evento é aberto a todos os associados e é transmitido por uma plataforma digital, que necessita de cadastro prévio. Em Dianópolis a assembleia será realizada na quinta-feira, às 8h30, e em Gurupi, o evento está agendado para às 16h30, também na quinta-feira.

Entre os objetivos, as assembleias servem para discutir a destinação dos resultados, avaliar as atividades e a prestação de contas de 2020, além de compartilhar com os associados os projetos para este ano.

A Sicredi MS/TO e Oeste da Bahia reforça por meio das assembleias o seu compromisso em dar vez e voz ao associado, que pode decidir os rumos da entidade, exercendo seu papel de dono da instituição.

“O evento é o ponto alto do exercício da democracia em uma cooperativa, que por si só, já representa uma forma democrática de organização de pessoas. É na assembleia que os associados debatem e influenciam diretamente, através do voto, as questões fundamentais da cooperativa”, ressalta Celso Régis, presidente da cooperativa.

Por conta da pandemia da Covid-19 e para oferecer segurança aos associados e colaboradores, as assembleias estão acontecendo de maneira virtual, mas mantendo o propósito de fortalecer a cooperativa de forma democrática e transparente.

A iniciativa reforça o vínculo e a proximidade da cooperativa de crédito com seu associado, destacando que ele é dono, podendo opinar e ajudar a decidir a gestão do Sicredi.

Para mais informações sobre as assembleias, os associados podem procurar o gerente de sua agência ou acessar o site http://www.sicrediuniaomsto.coop.br