por Redação

Reforçando seu compromisso com o desenvolvimento regional, o Sicredi inaugurou, na última quinta-feira, 18, sua primeira agência na cidade de Formoso do Araguaia, sul do Tocantins. Localizada no endereço AV. Manoel Brandão esquina com a Rua 10, Quadra 78, Centro.

Chegando a soma de mais de 30 mil associados no Tocantins, o evento de inauguração contou com a presença de lideranças da cooperativa, autoridades locais e associados.

“Chegou a hora de entregar para a comunidade de Formoso do Araguaia nosso novo espaço para acolher melhor nossos associados da cidade e região, depois de nós já estarmos instalados no município e de todas as pessoas já conhecerem a marca Sicredi. Para a gente é muito importante fazer a entrega de um espaço aconchegante, com esse engajamento do cooperativismo e do modelo Sicredi de fazer acontecer. Junto com nossa equipe vamos fazer muita gente feliz, esse é o nosso desejo”, destaca Celso Régis, presidente da Sicredi União MS/TO e Oeste da Bahia.

De acordo com o gerente da agência, Charles Pezutti, a chegada do Sicredi em Formoso leva a cidade os princípios do modelo cooperativista. Desta forma, os associados passam a ser também donos do negócio, participando das decisões e recebendo a divisão dos resultados.

“Desde que iniciamos nossas atividades no município em 2021, fomos percebendo o latente o interesse pela comunidade pelos pilares base do cooperativismo. O pilar econômico, através da injeção de recursos para diversos projetos em todos os segmentos e também o pilar social através da execução de inúmeras palestras educacionais com associados parceiros e entidades públicas, com o intuito de preparar a comunidade para uma vida financeira mais sadia. O Sicredi enquanto sistema e a nossa cooperativa serão sempre parceiros da comunidade e buscarão seu real desenvolvimento e crescimento sustentável, e estamos apenas começando essa jornada em Formoso”, afirma Charles.

Além das agências físicas, o Sicredi disponibiliza uma ampla rede de canais para atender seus associados, incluindo mobile e internet banking, redes de autoatendimento, agentes credenciados e atendimento via WhatsApp. O horário de atendimento da agência de Tocantinópolis é de segunda a sexta-feira, das 10h às 15h, e o autoatendimento está disponível das 06h às 22h.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 6 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.200 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando mais de 300 produtos e serviços financeiros.