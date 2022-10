Share on Twitter

Por Redação

Por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Cultura e Turismo, a gestão municipal garantiu um local amplo, ponto de apoio e policiamento no local: “Essa é a função da nossa equipe, promover políticas públicas de entretenimento e especialmente o fomento do comércio local. A gente deixa a população feliz, a economia aquecida e isso é importante para nossa gestão e para nossa cidade, além de promover a qualidade de vida de quem mora aqui, atrai pessoas, promovemos assim, uma cidade cada vez melhor”, pontuou a Secretária de Meio Ambiente, Cultura e Turismo, Patrícia Nascimento.

No palco, o gestor municipal agradeceu a população de Paraíso pela participação: “Em comemoração ao aniversário da cidade é uma honra receber essa dupla que é um fenômeno nacional, e inclusive são donos do maior público no show da nossa cidade na pecuária de 2013.

A nossa equipe de reportagem conversou ainda com a dupla sertaneja que agradeceu a oportunidade e parabenizou o município pelo seu aniversário: “A gente fica feliz de estar aqui em Paraíso do Tocantins em uma data tão importante, queremos agradecer ao Prefeito e toda sua equipe por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez,” destacou Rionegro, que reforçou a alegria em estar de volta, ao lado de Solimões que também felicitou: “Desejo saúde e paz para todos, obrigado pela confiança e por ter escolhido nós pra estar aqui, estamos muito felizes”, concluiu Solimões.

A programação de ações e festividades em comemoração ao aniversário da cidade seguem até o dia 28 de Outubro. No próximo domingo, dia 23, haverá o desfile cívico, às 17h saindo da feira coberta, e a partir das 20h, edição especial da Sexta Cultural na Praça José Torres.