Por Redação

Inauguração terá estreia de “Avatar: o caminho da água”, nesta quinta-feira, dia 15. A partir das 13 horas, a bilheteria estará aberta para receber a população.

Chegou o momento de festejar. De celebrar a vida, as conquistas, os desafios e todas as emoções vividas. Foram dias e meses de muitas experiências e propostas, de várias conversas e de muitas vitórias. E assim, é a hora de comemorar o aniversário do Shopping Araguaia de Gurupi, que em dezembro do ano passado chegou na cidade trazendo mais oportunidades de negócios e de lazer aos moradores da região Sul do Tocantins.

“Nós apostamos em Gurupi, acreditamos no potencial da terceira maior cidade do Tocantins e investimos aqui porque os gurupienses mereciam este presente; mereciam ter este espaço tão especial para fazer compras e se divertir. E hoje, festejar o primeiro aniversário do Shopping Araguaia é confirmar a certeza de que fizemos tudo certo e vamos seguir neste caminho de investimentos e de inovação para continuar crescendo e ajudando no desenvolvimento da nossa querida Gurupi e de todas as cidades do Sul do Estado”, destacou o empresário Ataídes Oliveira, proprietário do empreendimento.

Inauguração CineX

Para tornar a festa ainda mais especial, o Shopping Araguaia vai receber a inauguração do cinema CineX, que inicia suas atividades nesta quinta-feira, dia 15 de dezembro, com um dos sucessos mais aguardados dos últimos anos, o filme “Avatar: o caminho da água”.

Às 9 horas, o cinema receberá convidados e autoridades de Gurupi, em uma solenidade exclusiva. Já às 13 horas, a bilheteria estará aberta para receber a população geral da cidade, que também poderá desfrutar de produtos de primeira na bombonière local.

Sala do Cinema CineX no Shopping Araguaia de Gurupi – Foto Divulgação

Trazendo conforto, acessibilidade e qualidade de som e imagem, o CineX é reconhecido por ir além do simples blockbuster, exibindo produções regionais, valorizando a cultura local.

“O CineX será o primeiro cinema presente no shopping center da cidade e por isso, garantimos o conforto, a segurança e toda a facilidade aos visitantes. Acreditamos no potencial de Gurupi e chegamos para oferecer o melhor do entretenimento”, ressalta o CEO da Neo Entretenimento, responsável pelos cinemas CineX.

Composto por três salas de cinema, 465 lugares convencionais e 13 espaços para cadeirantes, o CineX promete preços justos e acessíveis para a população. Além disso, conta com diversas opções de pacotes para escolas, empresas e grupos.