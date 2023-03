por Wesley Silas

As declarações do empreendedor acontecem após um grupo de lojistas terem buscado apoio na Associação Comercial e Industrial de Gurupi (ACIG) em defesa de novas ações para atrair público e impulsionar as vendas.

Segundo o empreendedor alguns lojistas tiveram dificuldades financeiras para se manterem dentro do shopping e a diretoria do shopping foi obrigada a tomar medidas extremas como ações de despejos devido a falta de pagamento de alugueis que, segundo ele, é um dos mais baratos entre os shopping Centers do interior do País. Antes da implantação do Shopping Araguaia, o shooping mais próximo de Gurupi ficaram, pelo menos, 230 km de distância na capital Palmas. Agora, em pleno funcionamento o Shopping Araguaia caminha para consolidação e conta com lojas âncoras como C&A e Americanas, cinema, praça de alimentação e, gradativamente, o centro de compras tem ganhado maturidade atraindo, de forma assertiva, os clientes de Rua de uma cidade polo de clima quente que em certas épocas do ano o calor ultrapassa 40ºC e passou a dar oportunidade de um local climatizado com opções de lazer, gastronomia e moda, amplo estacionamento, gerando empregos e renda.